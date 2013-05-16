因裁员计划引发不满 南非铂金厂商Amplats遭罢工威胁

路透约翰内斯堡5月16日 - 南非矿业和建筑业工人工会(AMCU)的一位官员周四表示，Anglo American Platinum(AMSJ.J)的南非矿区工人将自周四晚间开始停工，以表示对裁员计划的反对。消息造成该公司股价和南非兰特急剧下跌。

“今天晚班我们不会下井，明天白班也不会工作，”这位要求匿名的工会官员表示。他不能确定停工会持续多久。

Anglo American(AAL.L)旗下的铂金(白金)企业Amplats上周表示，计划在Rustenburg矿区裁员6千人。最初计划是裁员1.4万人，引发了政府不满。该公司是全球最大的铂金生产商。

去年南非矿场曾发生暴力罢工骚乱，最终损及经济成长并导致南非信贷评级被调降。爆发又一轮动乱的可能性打击兰特兑美元下跌逾1%至9.352，接近3月所及的四年低点9.3655。Amplats股价大跌逾5%，触及2005年末以来的低点。

Amplats的发言人称公司未收到罢工通知。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)

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