美国航空申请破产 高成本压垮昔日行业老大

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 曾是唯一一家避免破产厄运的主要航空公司
* 未能与工会达成一致,以削减成本
* 下属的美国航空将正常运营
路透11月29日电---美国航空(American Airlines)周二声请破产保护,试图在燃料价格高涨、航空需求减少的压力之下削减人工成本.破产给这家曾是美国最大航空公司的逐步衰落画上句号.
美国航空的母公司--AMR CorpAMR.N也声请破产,并更换执行长.
美国航空雇用约8.8万名员工,这些年来该公司一直陷於与工会毫无成果的谈判之中.美国航空抱怨自己负担的人工成本高於国内外同业,而这些公司都已经通过破产进行重组.
联合大陆航空控股(United Continental Holdings)(UAL.N)下属的联合航空(United Airlines)和达美航空(Delta Air Lines)(DAL.N)均通过声请破产削减成本,并先後寻获合并对象,现已成为美国最大的航空公司.美航排名第三.
"世界在改变,"将出任执行长的Tom Horton在说明会上对记者表示,"显然我们与竞争对手的成本差距越来越大,已无法承受."
AMR任命Horton接替退休的Gerard Arpey,担任董事长和执行长.
在破产期间,美航将正常运营,但声请破产保护可能严重影响约13万名员工和退休人员的退休金.
AMR退休金缺口高达100亿美元.根据政府退休金保险商的估算,一但违约,规模可能是美国史上之最.
AMR股价暴跌,周二收低1.36美元至0.26美元,跌幅高达84%.(完)
--编译 李春喜;审校 沈以文
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