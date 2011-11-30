美国航空申请破产 高成本压垮昔日行业老大

11月29日在迈阿密拍到的一架美航班机。 REUTERS/Lucas Jackson

* 曾是唯一一家避免破产厄运的主要航空公司

* 未能与工会达成一致,以削减成本

* 下属的美国航空将正常运营

路透11月29日电---美国航空(American Airlines)周二声请破产保护,试图在燃料价格高涨、航空需求减少的压力之下削减人工成本.破产给这家曾是美国最大航空公司的逐步衰落画上句号.

美国航空的母公司--AMR CorpAMR.N也声请破产,并更换执行长.

美国航空雇用约8.8万名员工,这些年来该公司一直陷於与工会毫无成果的谈判之中.美国航空抱怨自己负担的人工成本高於国内外同业,而这些公司都已经通过破产进行重组.

联合大陆航空控股(United Continental Holdings)(UAL.N)下属的联合航空(United Airlines)和达美航空(Delta Air Lines)(DAL.N)均通过声请破产削减成本,并先後寻获合并对象,现已成为美国最大的航空公司.美航排名第三.

"世界在改变,"将出任执行长的Tom Horton在说明会上对记者表示,"显然我们与竞争对手的成本差距越来越大,已无法承受."

AMR任命Horton接替退休的Gerard Arpey,担任董事长和执行长.

在破产期间,美航将正常运营,但声请破产保护可能严重影响约13万名员工和退休人员的退休金.

AMR退休金缺口高达100亿美元.根据政府退休金保险商的估算,一但违约,规模可能是美国史上之最.

AMR股价暴跌,周二收低1.36美元至0.26美元,跌幅高达84%.(完)

--编译 李春喜;审校 沈以文

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