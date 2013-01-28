重发-《独家新闻》全美航空与AMR或在未来两周达成合并协议--消息人士

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透纽约1月25日 - 四名知情人士称,全美航空集团(US Airways Group) 与美国航空的母公司AMR Corp 进入合并谈判最后阶段,最终价格与管理层结构仍待商定.
近几周来,这两家航空公司以及AMR的债权方和债券持有人都在努力敲定合并协议,据消息人士周五透露,未来两周内或将达成协议.
消息人士称,AMR董事会计划1月28日和29日开会讨论谈判的最新进展.董事会尚未做出最后决定,而且仍将自身重组计划视作摆脱破产状态的可行方案并予以研究.
AMR在2011年11月申请破产保护,称劳动力成本太高.若与全美航空集团合并,将成为全球最大航空公司,并有助其与较大的竞争对手United Continental Holdings 及达美航空(Delta Air Line) 更好的展开竞争.
知情人士称,谈判还在继续,而且仍有破裂可能,但双方已在达成协议的方向上取得进展.他们表示,其它能帮助AMR结束破产恢复独立公司地位的计划看上去不太可能实现.
由于消息尚未公开,上述知情人士均要求匿名.全美航空拒绝置评,AMR发言人称无法对目前磋商状态置评.
未能立即联系到AMR无担保债权人委员会及债券持有人小组的代表置评.
知情人士称,双方已经有一个可能采用的合并后公司董事会结构,包括两公司现有董事会成员,以及AMR债权人指定的董事.
知情人士并称,目前谈判主要集中在合并后公司的股份如何在全美航空股东与AMR债权人之间分配,以及谁来经营合并后公司的问题上.
基于2012年数据,合并后的公司营收为386.9亿美元,超过United Continental去年371.5亿美元的营收水平.(完) (编译 程琳; 审校 杜明霞)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）