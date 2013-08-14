航空产业：美国政府起诉阻止美航和全美航合并案，航空股应声而跌

路透华盛顿8月13日 - 美国政府周二提起诉讼，以图阻止美国航空和全美航空集团(US Airways Group)提出的合并案，称此举可能导致消费者支付更高的票价和费用。两者合并后将成为世界最大的航空公司。

政府这一意外之举将会推迟甚至打乱原定下个月完成的合并案，并可能会逼停航空产业的全面重组步伐。此举还可能阻止美国航空母公司AMR 从近两年的破产泥潭中重新崛起。政府的诉讼致使美国航空类股大跌5.4%。投资者此前寄望于重组计划能够支撑航空公司获利。

美国司法部近年来批准了两项大型航空公司合并案，即联合航空与大陆航空合并，以及达美和西北航空联姻。司法部明确表示将完全阻止这次价值110亿美元的合并交易，不会寻求与AMR和全美航空 达成妥协。

“我们认为在此正确的解决方案是全面禁止，”司法部反垄断部门主管Bill Baer在电话会议上告诉记者。

该项诉讼提交于哥伦比亚特区的联邦地方法院，还有亚历桑那和德克萨斯等六个州政府加入。该诉讼获得了消费者保护团体的支持，但令产业人士感到惊讶，并让人对萌芽中的航空产业复苏产生质疑。

投资者此前一直寄望于美国大型航空公司谨慎提高机票、费用和获利，终结多年来的价格战和运能过剩，摆脱911恐怖袭击、金融危机及和燃料成本上涨所带来的层层挫折。

汤森路透航空公司指数 今年攀升逾35%，因投资者愈发确信航空公司将能稳定获利。

周二，全美航空股票在纽约盘收跌13%，报16.36美元。美国航空股票在店头市场(OTC)惨跌45%至3.17美元。

AMR和全美航空周二表示，将采取“有力和强烈的辩护”，以应对阻止合并案的行为。它们称合并案有助于促进竞争。