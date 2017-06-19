台湾股市：因应A股纳MSCI新兴市场指数，将鼓励大型企业上市--证交所

路透台北6月19日 - 台湾证券交易所周一表示，无论中国A股是否在21日纳入MSCI明晟新兴市场指数，将持续办理海内外招商引资活动，鼓励大型企业上市，以增加台湾整体市值，并提升在MSCI新兴市场指数的权重。

证交所并指出，会积极辅导尚未纳入MSCI成分股的上市公司，特别是接近MSCI新兴市场指数成分股纳入标准的上市公司，加强英文资讯揭露，并办理海外宣传活动以提升国际能见度，吸引国际资金投入。

〞A股这次过关机率更高了，我们只能加强招商引资，要让台股权重变大。〞证交所交易部协理陈丽卿对路透说。

此外，证交所称，由于全球市场主动式基金资产管理规模大于被动式基金，且主动式基金系依经理人的判断决定投资部位，因此证交所将主动拜访国外主权基金及主动式操作经理人，增加投资台湾资本市场意愿，亦可弥补被动式基金因指数调整而汇出的资金。

根据柜买中心估算，若是A股顺利纳入MSCI新兴市场指数，预估初期占权重仅0.5%，相对台股在新兴市场指数权重预期由12.04%下降至11.9%，若以截至去年底追踪MSCI新兴市场指数被动基金的资产管理规模估算，预估可能因此而流出台股的资金约105亿台币，对台股实际影响不大。

证交所强调，金管会于去年6月MSCI公布市场分类结果前，即已邀集证券周边单位成立MSCI专案小组，迄今共召开过六次专案小组会议，除分析A股纳入国际指数对台湾资本市场的影响外，亦研拟相关可行的因应对策。