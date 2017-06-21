中国汇市：人民币兑美元早盘小幅走弱，A股加入MSCI指数对即期影响不大

* 人民币随中间价续弱，刷新月内最低价

* 美指略升，境内购汇需求仍占上风

* 中国A股纳入MSCI指数对汇价直接影响不大

* 日内震荡区间走阔，未来料走向宽幅双向波动

路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅走弱，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，早盘仍是逢低购汇盘主导市场，期间不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，人民币汇价持续走弱，但未来空间有限。

跟之前相比，整体交易区间向中间价方向靠近，且离岸和在岸汇价更为趋同，经历了昨日尾盘大行出手打压市场，市场情绪相对谨慎，但日间波动幅度持续走阔，为自营迎来机遇，预计未来汇市料宽幅双向波动，而这亦将为监管所乐见。

“汇市蛮平静的，美元买盘比较多，...对政策的揣摩是双向波动，宽幅震荡，不会是窄幅，”一中资行交易员指出。

他并认为，在9-10月份之前，人民币汇价料延续宽幅双向波动的局势，毕竟今年金融行业重头戏是去杠杆，汇率走势料维稳为主。

北京时间12:33，人民币兑美元即期报6.8293元，上日收报6.8265元，夜盘终报6.8215元。今日人民币兑美元中间价报6.8193元，上日为6.8096元。人民币兑美元即期成交额为92.47亿美元，上日半日为139.71亿美元。

中国A股被拒之门外三次以后，第四次闯关成功，MSCI明晟终于决定将其纳入新兴市场指数。此举将让北京方面松一口气，MSCI明晟之前几次年度评审结果让北京方面感到尴尬。但A股加入MSCI指数很大程度上只有象征意义，仅会吸引少量资金流入中国。

全球汇市，美元指数周三脱离一个月高位，因油价挫跌打压美债收益率；英镑走势蹒跚，此前英国央行总裁卡尼浇息了英国升息希望。

“油价下滑削弱通胀压力，进而阻止美国收益率上升，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。“首先是美国通胀指标一直不够强劲。如今油价下滑，将削弱对美国能源业的信心，从而给美元造成更大的压力。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.995元, 上日尾盘为6.9973元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8289元, 与在岸即期价差倒挂4点，上一交易日尾盘报6.822元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8327，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6073、6.141和8.6274。