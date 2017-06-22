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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:57 BJT

中信期货：A股闯关MSCI成功，IF、IH期指上升动力增强

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

随着周三凌晨A股闯关MSCI成功，沪深两市走强。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨1.17%、0.92%和0.19%，对应期指主力合约涨幅分别为1.13%、1.04%和0.22%。从三大指数涨幅来看，在当日白马股走势偏强势影响下，代表大盘的IF和IH涨幅较大。

　　综合分析，A股纳入MSCI的利好有利于增量资金进入，蓝筹板块具备更强上涨动力。从风格来看，IC净持仓空单数的不断下移显示出近期风格依旧指向成长。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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