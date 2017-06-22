中信期货：A股闯关MSCI成功，IF、IH期指上升动力增强

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
随着周三凌晨A股闯关MSCI成功，沪深两市走强。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨1.17%、0.92%和0.19%，对应期指主力合约涨幅分别为1.13%、1.04%和0.22%。从三大指数涨幅来看，在当日白马股走势偏强势影响下，代表大盘的IF和IH涨幅较大。
综合分析，A股纳入MSCI的利好有利于增量资金进入，蓝筹板块具备更强上涨动力。从风格来看，IC净持仓空单数的不断下移显示出近期风格依旧指向成长。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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