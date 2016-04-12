东方汇理资产冀五年内晋身香港五大ETF发行商 首推纯港股产品

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理(AMUN.PA)周二宣布进军亚洲ETF（交易所买卖基金）市场，目标五年内晋身香港五大发行商之列，“头炮”为纯港股产品。
东方汇理是欧洲五大ETF发行商之一，其ETF及指数产品销售部总监Matthieu Guignard表示，该公司的目标是在2017年或之前，ETF、指数及Smart Beta产品系列的资产管理总值增加至1,000亿美元，较去年第四季的600亿美元扩大三分之二。
“亚洲是增长最快的市场，过去五年ETF管理资产增加两倍，我们视亚洲为欧洲以外的第二市场。”他说。
东方汇理进军亚洲“头炮”是在香港推出首支追踪恒生香港35指数的实物ETF--东方汇理恒生香港35指数ETF(3012.HK)(83012.HK)，涵盖35间香港最大型上市公司，而这些公司大部分收入来自中国内地以外的市场，并提供港元与人民币双柜买卖，今天在联交所上市。
该指数的五大权重股分别是长和(0001.HK)、友邦保险(1299.HK)、汇丰控股(0005.HK)、港交所(0388.HK)以及中电控股(0002.HK)。由于不包含任何H股和红筹股，较恒生指数.HSI更具本土特色，在香港ETF市场也较为另类。
而该指数ETF卖点在于低成本，预计经常性开支为0.33%，较香港市面产品平均0.88%的水平明显较低。
东方汇理资产管理北亚区行政总裁锺小锋称，该公司致力于创新，为投资者提供具特色的产品，选择纯港股为首个产品，相信有助投资者分散投资，未来公司亦会在香港推出更多ETF。
东方汇理同时是全球十大资产管理公司之一，于2015年末其管理资产超过1万亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。