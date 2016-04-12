东方汇理资产冀五年内晋身香港五大ETF发行商 首推纯港股产品

路透香港4月12日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理(AMUN.PA)周二宣布进军亚洲ETF（交易所买卖基金）市场，目标五年内晋身香港五大发行商之列，“头炮”为纯港股产品。

东方汇理是欧洲五大ETF发行商之一，其ETF及指数产品销售部总监Matthieu Guignard表示，该公司的目标是在2017年或之前，ETF、指数及Smart Beta产品系列的资产管理总值增加至1,000亿美元，较去年第四季的600亿美元扩大三分之二。

“亚洲是增长最快的市场，过去五年ETF管理资产增加两倍，我们视亚洲为欧洲以外的第二市场。”他说。

东方汇理进军亚洲“头炮”是在香港推出首支追踪恒生香港35指数的实物ETF--东方汇理恒生香港35指数ETF(3012.HK)(83012.HK)，涵盖35间香港最大型上市公司，而这些公司大部分收入来自中国内地以外的市场，并提供港元与人民币双柜买卖，今天在联交所上市。

该指数的五大权重股分别是长和(0001.HK)、友邦保险(1299.HK)、汇丰控股(0005.HK)、港交所(0388.HK)以及中电控股(0002.HK)。由于不包含任何H股和红筹股，较恒生指数.HSI更具本土特色，在香港ETF市场也较为另类。

而该指数ETF卖点在于低成本，预计经常性开支为0.33%，较香港市面产品平均0.88%的水平明显较低。

东方汇理资产管理北亚区行政总裁锺小锋称，该公司致力于创新，为投资者提供具特色的产品，选择纯港股为首个产品，相信有助投资者分散投资，未来公司亦会在香港推出更多ETF。

东方汇理同时是全球十大资产管理公司之一，于2015年末其管理资产超过1万亿美元。（完）