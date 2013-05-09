全日空6月1日起重新启用波音787梦幻客机

路透东京5月9日 - 全日本空输(ANA)(9202.T)周四表示，将于6月1日起重新启用波音(BA.N)787梦幻客机。此前787客机在全球范围内遭禁飞超过四个月。

全日空还表示，今夏将开辟三条以787客机载客的国际航线。全日空拥有17架787飞机，是波音最大的梦幻客机客户。此外，日本航空公司(9201.T)也表示，将从6月起恢复787客机运营。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。