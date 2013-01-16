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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 10:41 BJT

全日空一波音787因舱内冒烟迫降

大阪机场周三表示，全日空航空公司一架波音787客机因驾驶舱出现烟雾，在日本西部的高松紧急迫降，机上137名乘客和机组人员全部安全疏散。目前还无法得知出现烟雾的原因。全日空表示，决定旗下所有17架波音787客机停飞，进行紧急检查。路透
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