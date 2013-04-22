波音为全日空旗下787飞机安装电池 准备复飞

路透东京4月22日 - 波音公司(BA.N)周一开始在全日空(9202.T)旗下的五架787飞机上安装改良后的锂离子电池，开启了波音787梦想客机约一周后复飞的进程。

全日空发言人称，波音的工程师团队正在日本四处机场停泊的全日空飞机上工作。

波音787飞机出现两例电池过热事故，促使包括美国在内多国的监管机构对全球50架波音787飞机下了停飞令，该型飞机自此便处于停放状态。

全日空拥有17架梦想787飞机，是全球最大的787飞机运营商。继全日空之后，日本航空公司(9201.T)拥有7架梦想787飞机。美国联合航空和印度航空公司则分别拥有六架梦想787飞机。

消息人士上周对路透表示，全日空将在5月份针对波音787客机开通100至200条往返试验飞行航线，并在确保飞行无故障的情况下从6月正式启动运营。试航将检测该飞机的安全性，并让全日空180名梦想787飞机飞行员适应再次飞行并恢复驾照。

全日空未提及787禁飞迄今给该公司造成的损失程度，但表示，1月份最后两周每架飞机的营收损失了90万美元。禁飞对波音公司造成大约6亿美元的损失。

美国联邦航空局（FAA）周五批准波音将787飞机改良后的锂离子电池置于钢制容器内，安装新的充电器，并加装直通飞机外部的排气管路。

美国和日本的调查人员尚未公布是什么原因导致此前发生的两起电池过热事故。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。