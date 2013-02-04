全日空与波音洽谈安排777客机提前交机--日经新闻

路透东京2月3日 - 日本经济新闻周日报导,日本全日本空输(9202.T)正与美国波音(BA.N)洽谈,要求三架777喷射客机加快交付,因全日空的787机队仍因为不明电池问题而停飞.

全球各地的50架波音787客机仍然维持停飞,美国、日本及法国当局则在调查相关电池事故.

全日空执行董事清水信三向日经新闻表示,全日空原本计划在2013财年让这三架波音777客机加入机队,但将把目标改为提前交机,以减轻787客机停飞的负面影响.他表示,全日空也在考虑延长机龄较老的空中客车320喷射客机服役时间.

全日空是亚洲营收最大的航空公司,上个月因被迫取消787客机航班,营收损失超过1,500万美元.全日空日前表示,波音787客机何时恢复商业飞行并不明朗,更难以预测停飞的长期财务影响.

全日空已表示,没有计划改变公司的成长策略,但它坦承,若787客机长期停飞,将影响到公司成长策略,全日空的中期业务计划将延后数周公布.

截至2月18日,全日空取消班次将接近850个,影响超过8.2万乘客.波音787客机约占全日空机队的7%,正常情况下,全日空每日约有1,000个航班,每月旅客人数370万人.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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