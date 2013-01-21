全日空将进一步取消123个国内与18个国际航班

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透东京1月21日 - 全日本空输(9202.T)周一表示,在波音(BA.N)787梦幻客机被停飞之后,将取消周三至周日之间的123个国内航班与18个国际航班.
将有超过18,000名旅客受到影响.
之前,上周全日空还取消了1月19日至22日的72个航班.
使用787梦幻客机最多的全日空公司还在声明中表示,今日稍后将公布1月28日取消航班情况,计划周四公布从1月29日开始取消的航班情况.(完)
(编译 石冠兰; 审校 张涛)
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路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。