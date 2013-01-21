全日空将进一步取消123个国内与18个国际航班

路透东京1月21日 - 全日本空输(9202.T)周一表示,在波音(BA.N)787梦幻客机被停飞之后,将取消周三至周日之间的123个国内航班与18个国际航班.

将有超过18,000名旅客受到影响.

之前,上周全日空还取消了1月19日至22日的72个航班.

使用787梦幻客机最多的全日空公司还在声明中表示,今日稍后将公布1月28日取消航班情况,计划周四公布从1月29日开始取消的航班情况.(完)

(编译 石冠兰; 审校 张涛)

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