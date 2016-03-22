日本全日空称计算机故障导致其取消一些国内航班（更新版）

路透东京3月22日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周二称，一项计算机故障影响登机手续办理以及预订系统，超过100个国内航班被迫取消。

“目前为止我们取消了116个国内航班，15,200位乘客受到影响，”全日空发言人说道，并表示国际航班运行正常。

该公司称，其登机手续办理以及预订系统在当地时间周二上午0840（0240 GMT）停止工作。机场柜台在五个小时后开始办理登机手续，但预订系统仍无法工作。（完）