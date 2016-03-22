日本全日空称计算机故障导致其取消一些国内航班（更新版）

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
（更新公司置评及被取消航班数量）
路透东京3月22日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周二称，一项计算机故障影响登机手续办理以及预订系统，超过100个国内航班被迫取消。
“目前为止我们取消了116个国内航班，15,200位乘客受到影响，”全日空发言人说道，并表示国际航班运行正常。
全日空称，尚未找到系统故障的原因。
该公司称，其登机手续办理以及预订系统在当地时间周二上午0840（0240 GMT）停止工作。机场柜台在五个小时后开始办理登机手续，但预订系统仍无法工作。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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