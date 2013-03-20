全日空希望波音现金赔偿787停飞损失--消息

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透东京3月20日 - 一名知情人士指出，全日本空输(9202.T)希望波音(BA.N)以现金赔偿787客机停飞的损失，而不是在未来购机合约提供折扣。全日空是波音787梦幻客机最大客户。
787客机在美国一座机场及日本一架国内航班发生电池意外事故后，全球50架787客机已全数停飞两个月。其中15架属于全日空机队，全日空可能是因停飞而受创最严重的公司。全日空已经取消到5月底的3,600个以上航班。
“全日空会倾向拿现金，”这位要求匿名的知情人士并称，与波音的赔偿谈判尚未展开。
“这并非我们透露的，”全日空发言人Ryosei Nomura称。“有关未来与波音的谈判，尚未作出任何决定。”
波音尚未透露是否会赔偿各航空公司停飞787客机的营收损失。波音也没有透露如何进行赔偿或可能赔偿多少。若能说服客户接受未来购机享有折扣，波音能够将折扣费用以数年认列。但航空公司可能会认为现金赔偿是弥补损失的较快方式。
波音拒绝评论赔偿问题。“现在唯一焦点是让客机恢复营运。我们的客户希望如此，我们正在努力达成，”波音发言人Marc Birtel称。
**复杂合约**
据报导，由于全球生产体系的问题，787客机投入营运延迟三年，波音已经面临数以10亿美元计的费用。
客机采购交易通常极为复杂，可能涉及长期合作关系，互相妥协是常见状况。例如，据航空业消息人士表示，在波音747-8客机发生问题时，香港国泰航空(0293.HK)并未取消订单，而是在全新777客机的交易上获得理想条件。
全日空已经另外订购66架787客机，它的同国对手--日本航空(9201.T)则是787客机的第二大客户，目前机队已有七架，另外还订购38架。美国联合航空及印度航空AIN.UL各拥有六架。
全日空尚未透露目前为止787客机停飞造成的损失金额，但它曾表示，在1月最后两周，每架客机损失868,300美元。全日空拥有巨额现金，去年曾发行股票集资18亿美元，作为购机及可能对外收购的经费。
日本航空社长植木义晴周二表示，787客机停飞因素可能导致日本航空4月-5月营业利润缩水11亿日圆(1,160万美元)，从停飞以来的总影响达到18亿日圆。日本航空10-12月营业利润为460亿日圆。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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