加拿大经济近期增长逊于预期 民众对经济“奇迹”失去信心

* 衰退后的繁荣过后，加拿大失业人口增加

* 楼市及消费者支出亦下滑

* 能源业走强，美国经济复苏带来希望

路透渥太华/多伦多4月15日 - 曾是工厂工人的Nelson Claros没什么时间去谈所谓的加拿大经济奇迹。

在多伦多西北部一家公交车组装厂工作了22年后，现年50岁的Claros在去年被裁，此后他应聘了130个工作，而得到的最好工资待遇是每小时12美元，仅是他原先时薪的一半，还不足以维持生存。

“目前经济确实处于衰退中。(虽然)他们不管这叫衰退，可企业在倒闭，大批员工被裁，这怎么可能是经济奇迹呢？”他问道。

情况似乎不应该是这样。加拿大经济在2008-09年温和衰退后快速复苏，企业开始招聘，就业岗位增加了近90万个，从而推动失业率自此次衰退最严重时的8.7%降至7.2%。

没有一家银行需要政府救助，楼市并未崩溃，加拿大财长费海提一再吹嘘本国表现如何优于七国集团(G7)的其他国家。

但近期经济增长持续逊于预期，去年底非常糟糕的表现也让人们由失望变为恐惧。分析师此前曾预计，美国经济较快复苏将提振加拿大出口和企业支出。

决策者预期今年下半年经济情况会更好，但像Claros之类的人及企业高层却没那么有把握。

3月，加拿大约有5.4万人跟Claros一样丢了工作，该月成为加拿大四年多来工作岗位减少最多的月份。

先前的经济成长引擎--房市和消费者支出--正在放缓，企业也不愿投资。

此外，政府正在努力平衡其预算，加拿大央行大谈升息而非降息，官方的刺激计划则离开台面(至少目前是如此)，使得资源丰饶的加拿大把经济重责大任寄托在不牢靠的能源业强劲和美国经济复苏上。

加拿大总理哈珀希望加拿大人目光放远一点，不要只凭近期数据就做出黯淡的结论。

“从数据来看，我们可以预期会有不错的月份及不好的月份。但趋势仍大致呈现正面，”他在周四对记者表示。

然加拿大2013年经济成长料为连续第四年走弱，预估有1.6%的成长率，但可能大幅胜过欧元区国家和日本。

**下调预期**

就业市场远不如美国的那么健康，但就业岗位增长落后于人口增长，因此复苏还未结束。危机前找工作的加拿大人有110万，危机后达到了140万。

每年的薪资增幅在2%，但专家称，消费者因紧张不安，因此未大量支出，使得支出不足以给经济提供大幅度支撑，尤其是因为家庭挣的每一加元还需承担创纪录的1.65加元的债务。

“我确实看到事情以其原有力道继续前行，这会促进经济成长，会创造一些就业岗位，但不足以大幅降低失业或改善就业市场，”北美钢铁工人联合会的分析师Erin Weir说。

关于住房市场，大多数人都乐意看到一年前房价过高现象结束。但不断放缓的住房市场正损及经济成长，并引发了可能发生美国式崩盘的担忧。

多伦多Rent-a-Son的所有者Dustin Kroft称他在看到3月销售估计会下滑17%后，也感到“有点害怕”。他说，“我有这种感觉已经有一阵了。”

最新数据显示，在政府于2012年中收紧抵押贷款规则以阻止房地产泡沫之后，住房市场正在降温，而不是崩盘。

**储备战力**

企业投资一直较为迟滞，即将卸任的加拿大央行总裁卡尼希望民间部门释出一些闲置资金来刺激经济。

但BL Innovative Lighting创始人兼执行长Betty Lou Pacey称，各企业需要将现金存入“战争基金”，以待经济状况更好之时。

她指称美国庞大的财政赤字是出口企业面临的最大外部威胁，出口企业的营收增长依赖于美国稳健的市场需求。

尽管人们看多能源价格，但在美国国内石油生产成本较低的激烈竞争下，加拿大一些油砂生产企业正在转变策略。上月Suncor Energy Inc (SU.TO)取消了将花费数十亿美元的Voyageur工厂升级计划，指因回报将不能达到之前预期。

加拿大统计局在今年稍早的一份报告中称，今年加拿大企业预计资本支出将仅增长0.8%，为2009年以来最低增幅。

“我们国家的经济引擎确实不太大，”Pacey就加拿大严重受创的制造业表示。

“这个小小的引擎对于这个国家的命运来说至关重要，因此我们需要提出一些警告。”(完)

(编译 于春红/戴素萍/候向明; 审校 杜明霞/张若琪/张明钧)

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