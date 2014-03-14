分析：搜寻失联飞机中国展示军力 或令邻国忐忑不安

图为2014年3月13日，湖北武汉一建筑工地的工人点燃蜡烛，为马航失联客机上的旅客祈福。 REUTERS/Darley Shen

路透香港3月13日（记者 Greg Torode） -从高清卫星到先进军舰，中国在马航MASM.KL失联飞机搜寻行动中充分展示军力，令亚洲邻国对中国未来将如何巩固地区影响力提高戒心。

马航飞机失联多日，搜寻过程暴露出中国和马来西亚之间的紧张关系，中国官员批评马来西亚处理危机不力。中国已经向马来西亚派出由外交官和调查人员组成的团队，积极参与危机处理。

一名在亚洲有多年工作经验的航空和国防业消息人士称，中国此次的反应将在邻国的脑海中留下烙印。

“这是在和平背景下展示武力。”该消息人士匿名表示。

中国已在远离本土的搜寻区域部署四艘军舰、四艘海警船、八架飞机，并紧急调用约10颗卫星协助搜救。中国媒体称，这是中国组成的海军史上最大搜救舰队。

中国外交部发言人秦刚周一称，理应由马方主要负责有关搜救及调查工作，但中国政府也理所当然要采取高度负责任的态度，全力以赴地参与搜救工作，并且也有责任要求和敦促马方加大搜救力度。

飞机搜寻工作迄今毫无进展，外界诟病马来西亚官员在记者会上的笨拙回应、以及信息披露方面的延误。马来西亚官员则坚持称其尽力及时、准确地发布信息。

地区海军官员和分析人士称，现在的问题之一在于，持久的搜寻工作以及中国对马方反应的不满，将如何影响到未来北京对该地区的态度。

很多外国专家认为中国此次部署有力，但中国国家电视和其他媒体报道则指出，中国在远离本土的区域实施搜救的能力仍不足。

中国国际问题研究所专家阮宗泽称，这不会是中国最后一次参加这样的行动，中国有责任、也有愿望参与。

中国此次表现引起了越南公众的担忧，社交媒体上有很多帖子或评论，对中国飞机和军舰出现在越南海岸附近提出质疑。

越南交通部副部长、负责越南此次搜救事务的范贵焦（Pham QuyTieu）告诉路透，中国之前已征求越方批准中国船只和飞机进入越南领土，情况完全在越南掌控中。

“中国飞机只是在高空飞行并进行搜索，中国船只从未深入越南水域。因此我们不担心主权遭侵犯。”范贵焦说。

新加坡东南亚研究院的中国和东南亚关系专家斯托雷（IanStorey）指出，中国此次部署反映出在该地区军事实力增强，且呼应中国人民解放军的新历史使命，其中包括保护在海外的中国人。

斯托雷称，在中国，有的人认为随着中国的全球利益扩大，应该增加国防预算保护全球利益，而此次马航危机将成为这种观点的有力论据。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。