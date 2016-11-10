分析：单兵突进的中国财税改革如何担当国家治理重任？

作者 沈燕

路透北京11月10日 - 三年前，中国召开的十八届三中全会将财政提高到国家治理基础和重要支柱的地位；三年后，却发现陷入碎片化和单兵突进式的财税改革，正面临如何担当国家治理重任的困惑。

尽管2015年中国正式出台新预算法，今年5月1日全面推开营（业税）改增（值税）不失为本轮财税改革最大亮点，但在财税部门单兵突进的改革时却鲜见其它配套举措，而比比皆是的税收洼地以及饱受争议的财政补贴政策等，亦让财税改革陷入碎片化状态。

“中国地区差异较大，很多改革都是难啃的骨头”。中国财政部部长助理戴柏华在近日北京召开的一个论坛上指出，财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变，社保支出压力也很大，缺少竞争也使得公共服务效率低下。

数据显示，中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。

中国月度财政收支增速走势图 tmsnrt.rs/2eg8wZS

中国财政部财政科学研究院院长刘尚希称，过去是经济改革快，其它改革慢，现在把财税改革作为国家治理结构的先行军，但财税改革就像孤军奋战，虽然走的快，而其它的改革却不配套。

2013年11月召开的十八届三中全会明确提出，财政是国家治理的基础和重要支柱，要求建立现代财政制度。2014年6月30日，中共中央政治局审议通过的《深化财税体制改革总体方案》，提出到2016年基本完成新一轮财税体制改革的重点工作和任务，到2020年基本建立现代财政制度。

**财税改革面面观**

当财税改革上升到国家治理基础的高度时，其影响的不仅仅涉及中央与地方权责划分，还涉及到政府与企业，政府和个人，以及政府与社会组织间的各种利益分配关系，继而影响到国家治理结构的方方面面。

“以往都是把财税改革当做经济学讨论的范畴，但三中全会将财政提高到国家治理基础的高度，注定本轮财税改革难度很大且不同以往。”刘尚希称。

以2015年出台的预算法为例，虽然修改讨论历时十年于去年开始执行，实行全口径预算管理，不仅包括税收和收费，还包括国有资本经营收入、政府性基金收入等；而支出也涵盖广义政府的所有活动；同时，将地方政府债务纳入预算管理，避免地方政府债务游离于预算之外、脱离人大监督。

“预算法出台后其它的法却没有调整，现在是四本帐，将来就是两本帐，或者一本就够了，基金预算就没有保留的必要，但还是留着尾巴。”刘尚希称，许多的专项支出背后其实就是部门间利益的博弈。

来自地方的财政部门显然对此感受更为深刻。江苏省财政厅巡视员徐阳升就指出，预算改革和部门间法律有冲突，跨年度预算也有待建立。

而作为中国财政管理体制改革举措之一的省直管县，原本是为了减少财政管理中间环节，但在现实中权责不对等，部分已经推行的地区不得不退回老路。

一位来自中部城市的财政局局长就表示，他们那里省管县的财政管理体制已经很难继续，因为越往下地方财力越紧，而承担的基础社会管理责任支出却很重，权责的不对等让基层地方财政苦不堪言。

“因为要旧城改造涉及拆迁，原本并不是财政局的工作，但我们前段时间是天天去拆迁户家里做工作，人家躲着不见，我们还得天天上门蹲守，那种毫无尊严的感觉真的让人很难堪。”这位局长私下感叹。

2009年的中央“一号文件”明确提出：推进省直接管理县（市）财政体制改革，将粮食、油料、棉花和生猪生产大县全部纳入改革范围。稳步推进扩权强县改革试点，鼓励有条件的省份率先减少行政层次，依法探索省直接管理县（市）的体制。

**比比皆是的税收洼地**

今年5月1日推行营改增虽是本轮财税改革的大手笔，但营改增后地方缺乏主体税种的尴尬显然让原本窘迫的地方财力更加捉襟见肘。在中央和地方收支权责划分的改革方案只有轮廓没有细则的前提下，基层财政的压力可想而知。

数据显示，今年1-9月累计，地方一般公共预算本级收入66,772亿元，同口径增长9.8%；地方一般公共预算支出116,493亿元，同比增长13.8%。收支缺口达49,721亿元。

中国此前发文5月1日后，增值税央地分配比例从原来的75：25调整为50：50。8月份又发布推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见。本月向全国人大申请调整预算，将增值税中央增收1,780亿元全部返地方。

身处东北的辽宁财政科学研究所所长王振宇就坦言，三中全会到现在已经三年，出台了很多政策，但传递到地方却不尽人意，有些反而在恶化。

“地方就很困惑，国家治理体系从地方看如何实现？”王振宇称。

中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇也表达了同样的忧虑，“我们征的税不知道是落在谁身上了，没有把公平正义纳入税收制度改革中。”并担心财税改革会让地方财政变成“打酱油财政”，即给多少钱办多少事，给什么钱办什么事。

此外，随处可见的税收洼地以及饱受争议的财政补贴政策等，也让财税改革难言公平。

中国财政部曾在去年3月发出通知，要求专项清理税收优惠。但迫于经济下行压力加大，此事亦不了了之。其后随着新一轮各省市争夺各种各样功能区的定位，中国的税收洼地不仅未减反而比比皆是。而并不普惠的税收优惠无疑又加剧了地区间经济的不平等。

“很多获得功能定位区优惠政策的城市最直接的体现就是把当地房价推起来了，再通过所得税优惠会吸引很多企业去当地投资，也引发地方政府间的恶性竞争。”另一位来自地方的政府官员就称。

而饱受争议的财政补贴资金也屡屡成为争论的焦点。国家行政学院经济学部主任张占斌就表示，有企业就反映不如不补，因为补贴会导致企业不是去想着技术创新，反而是想着怎样能投机取巧并获得补贴。

今年8月财政部公布新能源车骗补五大典型案例。原本是作为国家战略性新兴产业并从2009年起，中央财政对新能源汽车推广应用予以补助，但在检查中发现企业恶意骗补，涉金龙奇瑞等中国车企。截至2015年底中央财政累计安排补助资金334.35亿元。（完）