分析：人民币走贬 中国民众争相开立外币帐户

图为2010年9月资料图片，显示中国合肥的一家银行职员正在点数美元和人民币。 REUTERS/Stringer

路透上海12月19日 - 在上海生活和工作的Zhang Yuting，只去过美国一次，用到外币的需求也不高。但这位现年29岁的会计师却将部分银行存款转换成美元。

她并非是特例。官方数据显示，在2016年的前11个月，中国家庭所持有的外币银行存款增加了近32%，人民币兑美元跌至八年低位是推手之一。

从央行数据纪录来看，外币存款的增幅是人民币和其他货币存款增幅的近四倍，而目前正值人民币承受资金外流的强大压力之下。由于美国升息，加上对中国经济体质的担忧挥之不去，外界担心人民币兑美元将进一步走弱，这部分造成了资金的外流。

美国总统当选人特朗普扬言要宣称中国是汇率操纵者，并向中国输往美国的商品课征惩罚性关税，再加上台湾和南海的紧张情势，都加深了这方面的恐惧。

“资本外逃的预期相当明显，”Zhang表示。她今年用人民币存款买了1万美元。“只要我有钱的话，明年初可能把更多人民币换成美元。”

相比公司、银行和富裕个人向外汇账户转入的资金，家庭外汇存款并不是特别高。截至11月底，家庭在银行外汇账户的总额达1,187.2亿美元，外汇存款整体总计7,0256亿美元。

不过对于努力控制人民币贬值的政府来说，家庭外汇高速增长是一个比较有代表性的烦恼。

10月以来，政府通过收紧现有措施来放缓资金外流，比如外汇转账的批准，要求银行采取更严格的手段，加大个人换汇及向海外汇款的难度。

可能还有更多举措在酝酿。

周三，一群央行顾问暗示准备守卫人民币，并称随着经济企稳，贬值压力应该会缓解。

这都开始对国内银行网点水平产生影响。目前的法律规定，个人每年可兑换等价5万美元的外汇，但据一些银行业者称，他们在采取举措试图放缓流动。

两名银行业高管表示，对于连续几日换汇金额达到每日上限1万美元的客户，部分银行警告可能把他们列入黑名单。一名高管指出，如被列入黑名单，客户可能在一段时间内无法换汇。

银行业面临压力，需要最大限度地减少资金外流，因此客户若将外币存款转为人民币，可获得优惠或赠品。交通银行客户结汇的单笔交易金额大于或等于等值1000美元，可获得一次抽奖机会，奖品包括携式打印机。中国工商银行也在网站上为美元结汇业务提供优惠。

“我们并未见到资金外逃或对人民币缺乏信心的现象，”澳新银行(ANZ)大中华区首席分析师Raymond Yeung指出。但他补充道，“你看到愈多人换汇--反映在银行业的外币存款，明显就意谓着人民币受到压力。”

**多元化分散**

央行数据显示，11月国内家庭外币存款净增56.5亿美元，占包括企业存款在内总增加规模的逾四分一。

中国某大型银行的一位地区分行副主管表示，她发现到普通人将资金从人民币转进美元帐户的情况有所增加。“大家都在跟风，”她说。

今年以来外汇账户存款的最大月度升幅出现在1月份。当时正赶上每年5万美元的换汇额度重新开始计算，银行个人客户纷纷将人民币兑换成美元。

虽然外汇账户存款也是一种资本外流，但凯投宏观(Capital Economics)的中国经济学家Julian Evans-Pritchard认为，这总比资金真的流出中国要好。

“对于那些(外汇)存款，监管机构有许多控制的办法，他们可以控制国内外汇存款账户的资金流入速度，”他说道。

Zhang Yuting已取出了美元现金，担心人民币进一步贬值会催生更严格的管制措施，比如强制卖出银行账户中的美元。但目前并无迹象显示政府在考虑此类事情。(完)