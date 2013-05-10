技术分析：沪综指再试下跌通道上轨

作者/曾祥进

路透北京5月10日 - 中国股市沪综指.SSEC节后两周（5.2-10）凭借外围市场暖势和坊间降息传闻，通过权重股快速拉升，再度冲击下跌通道上轨并站于其上。技术面显示，沪综指短中期指标有一定改善，但前期高点和密集成交位2,250附近仍处在较大卖压，多头根基尚不稳固；同时当前点位距离市场短中期平均成本线太近，空头仍有随时发起反击可能，整体上看多空争持局面仍在持续中。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/kuf97t)

沪综指两周来再度回收年线（2,204）和各条短期均线之上，显示多空围绕牛熊分界线的争夺和拉锯极其激烈，从节后股指连拉五阳以及伴随多个跳空缺口的K线形态看，多头不遗余力阻止大盘跌破下跌通道下轨，以避免市场形成下跌预期后出现多杀多的恶劣走势，目前局面有所缓和。

从技术指标看， 日KDJ（随机指标）上行接近超买区，RSI（相对强弱指数）回到中值区域徘徊，MACD（指数平滑异同移动平均线）低位回升，尚有一定空间，三大指标均有一定程度改善，但DX（动向指数）持续下行，与大盘运行方向背离，显示目前股指尚未形成有效的上涨趋势，后市还需继续观察。

沪综指周五收盘站在2月以来形成的下跌通道上轨之上，该下压线三个月来对于大盘的压力有了相当程度减弱，市场信心有所鼓舞，但股指是否最终能有效突破该压力线尚需数个交易日走势验证。

从跳空缺口性质分析，在当前宏观基本面偏淡背景下，新多抢筹进场的可能性不大，更大可能仍是主力通过快速修复技术面，以阻止市场预期向坏为目的，发动的快攻行情，且这波反弹成交量仍未见放大，显示行情仍是场内存量资金发动，其延续性仍存疑。目前点位在技术面上对于股指向上或向下的运行均极为关键，料多空仍将反复争持。

另外，盘口显示多头借股指期货牵引现货指数走势并修复技术面的迹象非常明显，股指期货的走势和运行态势值得关注。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/muf97t)

节后两周沪综指均收阳线，并将节前大阴线吞吃，其技术信号的改善强于日线。目前股指收于5周和30周均线之上，暂时化解了此前周均线系统的恶劣局面，但上方正面临10周均线的压制，且2,220-2,250密集成交区对股指走势有诸多牵扯，造成多空争持局面仍难改。

技术指标方面，周KDJ低位发出金叉，RSI从中值区域上扬，MACD低位略走平，三大技术指标均有所改善，但DX（趋向指标）掉头回落，指示当前的上涨趋势尚未明确，平行线差指标（DMA）高位死叉后保持高位震荡，亦未能给出积极的上涨讯号。

从更长期的角度看，上次提到的月线级别的支撑2,170-2,180一线两周来在多头全力维护下最终没有失守，但20月线2,247点附近的压力同样巨大，尚需反复震荡消化，以最终选择去向。(完)

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。