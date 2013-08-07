大宗商品基金今年掀起发行热

2012年2月2日在法兰克福拍到的交易员们工作的场景。 REUTERS/Alex Domanski

路透纽约8月6日 - 尽管投资者担心大宗商品市场多年来的大涨势头已经画上句号，但商品基金发行数量仍创下三年高位。跻身其中的，就有一位嘉能可(GLEN.L)前石油交易员所创立的基金。

伦敦研究机构Preqin数据显示，今年1-6月共发行12支大宗商品衍生品对冲基金，达到2012年全年的数量。2011年仅发行了七支，创五年低点。

这些新基金的经理人相信，他们可以在数年来最艰难的大宗商品市况中独善其身。这些基金的起步资金通常是经理人自己的数百万美元，以及家人和朋友的钱，然后再寻求外部资金。

如此多新基金发行的同时，恰有传言称中国经济放缓致使大宗商品10年来的“超级周期”受挫。这加重了投资者的谨慎心态，几年前当石油、金属和谷物价格触及纪录高位时候，他们向对冲基金投钱时可没这么担心。

“目前肯定存在看法不一致的情况，商品经理人在寻求机会，而投资者保持警惕，”Preqin发言人Amy Bensted说。

勇敢挺进这个市场的，包括嘉能可前石油交易员Jonathan Goldberg，他之前曾在高盛(GS.N)做谷物和金属交易。略知其计划的消息人士说，Goldberg希望为他在纽约创建的BBL Commodities基金筹集1亿美元资金。

消息人士说，Goldberg正在接洽潜在投资者，希望从每位投资者那里筹得最少100万美元。Goldberg将针对不同的原油和石油产品做价差交易。他没有回复路透请求作评的电邮。

**精心筹划的赌局**

对投资者而言，支持这些新成立的基金就像是在参与一场精心筹划的赌局，打赌他们的钱是安全的，在不远的未来就能获利。

虽然2008年金融危机爆发之前，大宗商品对冲基金的表现优于侧重股票的同行，在2009和2010年价格反弹时也是如此；但从那以后，大宗商品对冲基金的报酬率大多很糟糕。

涵盖19种大宗商品的汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB今年截至7月底已下跌4%，料将录得第三年下跌。该指数2012年下滑3%，2011年挫跌8%。

根据追踪大宗商品基金表现的Newedge指数，今年截至6月底，多数大宗商品基金每月都在亏钱。

Preqin的数据显示，可自由裁量的商品交易顾问(CTA)--即商品对冲基金的正式名称--发行数在2008年触顶，达到38支。2007年为12支，2006年为18支。2008年之后市场转趋震荡，2009年新推出19支，2010年和2011年分别为20支和7支，随后每年稳定在至少12支。

即使是那些表现出众的基金也未能吸引到太多资金。

石油交易商Pierre Andurand在1月时成立的基金Andurand Capital，今年累计上升50%，但除了最初的2亿美元资本之外，几乎没有募集到其他资金加入。

Andurand今年稍早对路透表示，他希望新公司在第一季能够募集到5亿美元。

了解相关计划的消息人士称，Andrew Suckling自2009年以来运作的金属基金Verulam，今年秋季将对外寻找机会，以扩大当前的7,500万美元资本。Suckling拒绝置评。他先前是在知名的大宗商品基金Ospraie工作。

**收益的比较**

一些投资者说，他们之所以不投商品，是因为别的资产类别有更高的回报，比如私募股权基金。

“我们投资初创商品基金、或者向某支商品基金追加投资，已经有两年多了，”Morgan Creek资本管理公司的董事总经理Mike Hennessy说。这是一家组合式基金，旗下管理资产约为70亿美元。

组合式基金是大宗商品基金的主要资金来源，其他来源还有养老基金和捐赠基金等等。

2011年Morgan Creek对商品的正面看法减弱，因有迹象显示中国经济与欧美一同放缓，而且美国页岩能源革命导致石油源源不断涌入市场，令价格承压。

**观望态度**

一些投资者对商品的热情较高，但并不急于投资。

美国第二大公共养老基金--规模1,500亿美元的加州退休教师基金(calSTRS)尚未为其商品计划挑选基金经理，而早在三年前理事会就批准了这笔1.5亿美元的投资计划，以对抗通胀。

规模160亿美元的洛杉矶消防和警察养老基金(L.A. Fire & Police Pension)是洛杉矶最大的养老基金，该基金也没有完成2010年要求的将5%资产投入商品的计划。

一些养老基金却在商品方面动了更多的脑筋。

马里兰州的420亿美元养老基金6月批准向康涅狄格州的能源基金Taylor Woods Capital投资5,000万美元，这是其18个月来的第五笔商品对冲基金投资。

“有一些资金处于闲置状态，还没有投入进来，”一石油基金的营销经理说。(完)

(编译 艾茂林/王翔琼; 审校 石冠兰/李婷仪/于春红)

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