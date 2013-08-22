美元料暂维持弱势 因欧洲意外复苏且联储政策前景不定

8月2日在首尔拍到的美元现钞。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透纽约8月21日 - 美元夏季期间令人费解的疲弱走势，短期恐怕难以逆转，因为欧洲出现意外的复苏迹象，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时结束刺激举措的问题仍让人惴惴不安。

美元指数.DXY本周跌至两个月低位，上半年录得的6.3%涨幅已多数回吐。

而且，美元的表现也有违此前的市场预期。路透2月的一次汇率调查涵盖了美元指数中的五个篮子货币，而美元原被预计在之后六个月中兑其中四种货币都会走强。

相反，美元兑其中三种货币--欧元、英镑和瑞郎都下跌--且与汇率策略师与分析师的预估中值相差甚远。美元只兑日圆和加元升值，而在上述调查中，分析师原预计美元唯有兑加元会跌。

Samson Capital Advisors投资长Jonathan E. Lewis称，“我们之前的看法是基于当时的情况，多数数据都支撑美元，美国数据优于全球其他地区、利率也更高，而且美联储即将缩减刺激，”该公司管理着72亿美元的固定收益证券和货币。

“如今这种看法开始动摇了，”Lewis表示。

对美国经济复苏强度的疑问，及其对美联储考虑何时缩减购债计划的影响，对美元构成拖累。美联储官员夏季就其意图给出了不同信号，有时暗示渴望缩减购债计划，有时则表示将在必要时继续提供支撑。

一周初请失业金人数处于衰退过后的低点，但就业成长的上行势头不稳固。美国企业7月放慢雇佣步伐，新增就业岗位只有16.2万个，为四个月以来最小增幅。鉴于美国上半年经济仅增长1.4%，分析师担心这种疲弱的就业增长速度甚至也难以保持。

“美联储主席伯南克近期发表温和言论，及就业市场报告喜忧参半，可能继续增强投资者对于美联储何时开始缩减购债的不确定感，”Schwab Center for Financial Research外汇分析主管Tatjana Michel表示，“这种不确定性有可能在短期内打压美元，尤其是如果外国经济数据继续优于预期的话。”

**英镑的表现令人吃惊**

投资者在其他地方看到了更好的机会，尤其是在欧洲和英国，那儿的经济前景得到改善。

随着德国和法国经济成长强于预期，帮助欧元区走出连续六个季度的萎缩困境，分析师称脆弱的复苏似乎正在站稳脚跟。

“如果欧洲数据超过预期的程度持续远高于美国，那么美元可能继续面临压力，”Insight Investment的外汇主管Paul Lambert说。

投资者已经注意到，7月1日以来，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨4%，而美国股指标准普尔500指数.SPX则持平。根据理柏数据，这已促使本季度以来有接近34亿美元的资金流入投资于欧洲股市的美国基金中，或会录得2007年第二季以来最快的季度流动步伐。

英国经济进一步复苏，料会在今年第二季增长0.6%的基础上继续成长。雇主们表示其招聘速度创2007年以来最快，尽管英国6月失业率稳定在7.8%，但7月请领失业金人数骤降表明就业市场正趋于强劲。

美国和英国10年期公债利差自8月初的约30个基点缩减至现在的13个基点。

这帮助推动英镑兑美元成为本月以来最为活跃的货币之一，升幅为3.1%。目前英镑兑美元报约1.57，而六个月前为1.50，较当时路透调查预估水平高出近0.06美元。

美元指数中权重最大的欧元表现也超出了市场预期，兑美元今年已涨1.7%，最新报1.34美元左右。市场原预计欧元会跌破1.30美元。

的确，多数分析师确实预计美元将恢复上行趋势，但这可能要等到债券收益率上涨等利好因素更加确定之后。

“在短期看来，美元的走势将是进三退二，”Columbia Management全球固收主管Nicholas Pifer称。该公司管理资产规模达3.41亿美元。投资者“必需见到利率上升，才能真正相信美元会走高”。

**中国和日本抛售美债**

近期主权资本流向也无助于美元走势。本月稍早美国财政部数据显示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)首度传达将缩减刺激计划的讯号之后，外资6月净卖超美国公债规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持美国公债最多的两个国家。

美国长期证券6月遭外资净流出669亿美元，为连续第五个月净流出，而且是2007年8月以来的最大流出额。

美国10年期公债收益率接近2.80%上方的两年高点。美债收益率走高通常会支撑美元，但投资者也担忧利率上涨导致美国资产全面下跌。

外汇投机客也在削减美元部位。虽然投机客自2月以来对美元持净多头部位，但美国商品期货交易委员会(CFTC)最新周度数据显示，投机客已经连续第四周减少美元净多头部位。

投机客两周前也改变了对欧元的策略，在连续五周持有欧元净空头部位后开始转多。

“之前欧洲各方面都很糟的时候，美元被视为最佳投资选择，”Merk Investments的总裁兼投资长Axel Merk表示，“不过，美国的形势并非都很乐观，而欧洲也不是那么糟糕。随着人们习惯于这一现实，美元可能会承压。”(完)

(编译 戴素萍/王翔琼/石冠兰/朱晓军; 审校 隋芬/张涛/侯向明)

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