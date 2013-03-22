美联储宽松货币政策缓冲了财政紧缩对经济的冲击

路透华盛顿3月22日 - 根据上调美国经济增长预估的分析师称，美国联邦储备理事会(Fed,美联储)积极的货币宽松政策，在缓冲财政政策紧缩对经济冲击方面产生了意外的效果。

分析师曾担心，政府的增税和削减支出措施会抑制第一季的经济增长，但目前公布的一系列强劲数据证明他们的担心有些多余，而他们多数把此归结于美联储。

“货币政策开始取得动能，”Standish Mellon资产管理的全球宏观策略师Tom Higgins表示。

在Higgins看来，如果不是货币刺激政策，美国经济的年增长率很可能是1%或更低。他预计第三季经济增长2.5%。

自2008年12月以来，美联储一直将隔夜贷款利率维持在零附近，并通过购买公债和抵押支持债券向经济挹注了2.5万亿(兆)美元的资金，以促进增长和降低失业率。

周三，美联储重申每个月购买850亿美元债券的承诺，并表示将继续购买资产，直至就业市场显着改善。

这些举措改善了经济状况，使之能够应对2%工资税优惠的终止、对富人增税和政府850亿美元减支等措施的冲击。

宽松货币立场促进了汽车和住房等对利率敏感产业的发展。

宽松政策的承诺也似乎在提振企业信心，进而支撑就业成长和股市。2月非农就业岗位增加23.6万个，失业率降至四年低点7.7%。

“该数据传达的讯息是，在财政拖累和货币刺激政策之间的斗争中，美联储是赢家，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

由于上周意外强劲的零售销售报告令人震惊，多数分析师纷纷上调第一季经济成长预估。摩根大通将其成长预估上调0.8个百分点至2.3%，高盛上调了0.3个百分点至2.9%。

去年最后一季的经济活动扩张步伐仅有0.1%，为2011年第一季以来的最慢。

**犯下的错误**

分析师还表示，他们错误地认为，如果大幅削减政府支出将继续下去的状况变得明朗，企业就会缩减开支。

他们称，已经从2011年围绕提高政府举债上限展开的激烈争斗中吸取了教训。这场争斗曾严重打击信心。

“我们决定抓住这个机会是为了自动减支的更前期影响；事实上这并不是我们所看到的情况，”Mesirow Financial副首席分析师Adolfo Laurenti表示，“企业则采取了更悠闲的步伐。”

的确，Growth Enterprise Services本月对约1,000名中间市场高管进行的调查发现，鲜有迹象显示减支令企业感到担忧。

约72%的受访者称，他们没有因为减支而推迟雇佣活动。分析师表示，这或许说明美联储支撑经济的意愿使企业具备信心。

银行业开始放松放贷标准，以及家庭资产负债表状况在遭受楼市崩溃打击后改善，也都给经济带来帮助。

“我们已经看到家庭坏账已然减少，他们正开始增加贷款，此外银行业整体放贷正在增加，”美国经济研究所研究部主管Steve Cunningham称。

“因此，从这个方面来说，货币政策开始发挥效用。”

本月公布的美联储数据显示，第四季家庭债务创2008年初以来最快增速，衡量债务负担的指标--家庭债务与税后收入之比降至纪录低位。

此外，从去年到今年1月消费者信贷一直稳步增长，银行业1月亦报告称，贷款需求增强，放贷标准放松。

但无论如何，经济都还未摆脱困境。

本季增长料将回升，部分得益于企业库存增加，这意味着第二季增长可能不及1-3月水准。

由于经济的基本体质更加强劲，许多分析师目前预计，政府预算削减可能会拖累今年国内生产总值(GDP)增幅减少约0.3个百分点，而美国国会预算办公室已经预计这将拖累GDP增幅减少约0.15个百分点。

“自动减支造成的拖累可能略小于我们一个月前的预期，”Mesirow Financial的Laurenti称，“经济形势改善，能够更好地抵挡负面冲击。”(完)

(编译 李春喜/王翔琼/许娜; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。