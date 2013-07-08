欧洲央行抛弃旧观念 但缺乏新选择

路透法兰克福7月8日 - 欧洲央行(ECB)上周声称“将在较长时间内维持利率于目前的纪录低位或更低水准”，这对于这家以前坚决反对自缚手脚的央行来说是巨大的观念改变。

面对前所未有的大胆举动，这种“前瞻性指导”实际上是正式承认了市场的预期，以及欧洲央行切实可行的政策选项被限定在了很窄的范围之内。

欧洲央行总裁德拉吉一年前誓言要“不惜一切代价拯救欧元”。他这次解释道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月抛出将开始撤出刺激行动的计划后，市场剧烈波动，促使欧洲央行做出最新的表态。

“德拉吉的说法，明显脱离了以前所宣称的‘我们永远不预先承诺采取什么行动’，”全球最大债券基金PIMCO资深投资组合经理Andrew Bosomworth表示。

“欧洲央行管理委员会希望外界知道，他们的时间表与美联储不同，”他补充道。

但是，欧洲央行的政策指南比美联储甚至英国央行的指南更加软弱无力。英国央行上周四表示，可能最快于下个月给出更加详细的货币政策指南。

风险在于，当美联储开始退出刺激政策的时候，欧洲央行的上述表态不足以让欧元区免受冲击，市场利率将会上升——这将增大欧元区摆脱危机的难度。

届时，欧洲央行将必须兑现其承诺，而其可用的那些政策选项对于其许多决策者来说难以接受——毕竟欧洲央行是一家偏于保守的机构，坚守地专注于对抗通胀。

“他们以前的行动都非常软弱。我们不知道‘较长时间’是指什么，”Nordea的分析师Anders Svendsen表示。

苏格兰皇家银行(RBS)的分析师Richard Barwell也有同感，“没人认为他们将会升息...等于没说一样。”

在欧洲央行上周四政策会议之前路透对60多名分析师的调查显示，分析师早就料到欧洲央行会维持主要再融资利率和存款利率于纪录低位不变，至少会保持到明年年底。

不出所料，欧洲央行决定主要利率保持在0.5%不变，隔夜存款利率保持在零。

**说到做到**

欧洲央行政策指南的措辞很关键。德拉吉表示，管理委员会“预期”利率将保持在目前水平或者更低，他没有把话说死。

这次政策声明发表后的次日上午，欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁解释了低利率承诺。他说，只要经济依然疲弱，欧洲央行对于维持低利率的承诺就是件好事。

“当形势有改变时，他们将纳入改变加以考量。一切都取决于经济发展，”他告诉芬兰广播电台YLE。

如果欧元区经济突然改善或者油价骤然上涨，很容易迫使欧洲央行改变政策。

但是，欧元区面临的比较迫切的威胁，是美联储开始退出刺激政策后市场再度动荡。

美联储主席贝南克6月19日宣布可能在今年稍晚开始放缓购债步伐之后，欧元区二线国家公债收益率急剧上扬。

上周，葡萄牙政治危机将该国指标公债收益率推升至8%以上，接近两年前迫使其请求国际救助的水平。

RBS的Barwell表示，欧洲央行的政策指南应该是给较短期欧元区公债打了预防针，以免受到美联储退出运作的冲击。

“如果无效该怎么办？如果最终仍受到波及，会发生什么情况？届时他们就会重新面临必须采取行动而不能只说不动的局面，”他说。

但欧洲央行最有力的政策工具--名为“直接货币交易(OMT)”的公债购买计划，附加了一些限制条件，意味着欧洲央行目前不能动用该工具来帮助葡萄牙，同样也无法用于帮助西班牙和意大利。

这使得更加具体的政策指南--有更明确的时间表，或者直接降息，成为替代选项。德拉吉说欧洲央行上周讨论过降息。

降息的问题在于，现在欧洲央行的低利率并没有让所有欧元区经济体享受到同样的低息水平，受危机冲击的成员国的银行，向客户转嫁较高的融资成本。

进一步的选项是再向银行业者提供超低价长期贷款(LTRO)。欧洲央行通过两次三年期贷款操作，在2011年12月和2012年2月一共向银行业者提供了超过1万亿欧元的资金。德拉吉表示，此举“避免了一起严重的信用紧缩”。

这些贷款的利率与欧洲央行的再融资利率挂钩。有些银行已开始提前偿还这些贷款。Barwell认为，再推出新的LTRO，必须采用固定利率，这样银行业者才会接受，并进而压低市场利率。

“我认为，它不能和上次的做法一样，”他说，“我认为，他们必须提高其吸引力，关键是让其变成固定利率LTRO。”

国际货币基金组织(IMF)准备敦促欧洲央行采取这种措施。IMF周四呼吁欧洲央行通过直接购买资产来配合意大利的改革行动，并向欧元区银行业者提供更多的贷款。

“欧洲央行直接购买资产，比如中小企业信贷，新的LTRO，以及降低合格抵押品的减值幅度，应该有助于降低银行融资成本和贷款利率，”IMF表示。

利用美国式的量化宽松计划全面购买资产，可以压低比2-3年更长的收益率。PIMCO的Bosomworth认为，欧洲央行承诺“较长时间”维持低利率，将会涵盖2-3年的期限。

但是，欧洲央行很多决策者的保守心态，使其反对这类激进的政策行动。

拖得越久，欧洲央行面临的形势将越加困难。德拉吉上周强调说，提供前瞻性指南是“前所未有的”，“非常重大的举措”。(完)

(编译 张涛; 审校 隋芬/艾茂林)

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