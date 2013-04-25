欧洲央行料将降息 以扶助经济

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

记者 Paul Carrel/Andreas Framke 编译 王丽鑫/梁睿雪/李婷仪/王冠中

路透法兰克福4月24日 - 欧洲央行(ECB)下周会议降息的机率，比2012年7月降息以来的任何时候都高，降幅或为0.25个百分点。

参与审议的高层消息人士称，采取行动扶助欧元区经济脱离衰退的势头在增强，一些决策者今年稍早便希望这样做。

通胀率降至远低于目标的水平，给央行采取行动创造了空间。一名ECB高级官员称，连对通胀立场最强硬的管委德国央行总裁魏德曼都持开放观点。

4月4日的政策会议后，欧洲央行总裁德拉吉暗示可能很快降息，称该行“准备好采取行动”提振受衰退困扰的欧元区经济。

“现在我们可自由行动，”ECB一名高级官员称，“在伯拉第斯拉瓦举行的下次会议上，我肯定会考虑利率。”

欧洲央行管理委员会下周四将在伯拉第斯拉瓦召开会议，是该行在法兰克福总部之外举行的两场年度政策会议之一。管委会在外地开会时很少调整利率，不过经济状况惨淡令采取行动的机率加大。

5月是否会做出任何有关采取行动的决定，都将视经济数据而定。欧洲央行执委科尔周一表示，自从作出上一次利率决议之后，央行发现经济数据没有好转。科尔是央行执委会中的一名鸽派委员。

欧洲央行预期，下半年欧元区经济将逐步复苏，不过还“面临下行风险”。

如果数据表明经济表现会弱于这个预期，将增强降息的理由。

“如果他们证实了(这个假设)，是否说明我们就不用降息了？不一定。”科尔表示。

决策者认为降息对经济的影响应该有限，但这至少表明他们是支持降息的。降息的决定很可能难以得到全体成员支持。

周二倍受欧洲央行关注的采购经理人指数(PMI)也支撑了放宽政策的理由。指数显示4月德国企业活动急剧放缓。

这是德国综合PMI自2008年9月以来第四次跌至50下方的萎缩区间。前三次公布该数据终值降至50下方时，欧洲央行都立即或次月宣布降息。

继PMI之后，备受关注的德国4月Ifo企业景气指数也下跌，跌幅超出分析师预估。此外，一项欧洲央行调查也显示欧元区第一季企业及家庭贷款需求大降。

欧洲央行若要降息，料可能是调降主要的再融资利率，不太可能调降隔夜存款利率。

目前欧洲央行指标再融资利率已经处于0.75%的纪录低位，但与其他主要国家央行的政策利率相比仍然较高。

“德国经济放缓，而且通胀率很低，加上最新这波的油价下跌--这些都会压制通胀，可能连德国央行都会少一些反对降息，”Berenberg Bank分析师Christian Schulz说。不过他预估欧洲央行暂时不会降息。

**流动性指引**

调降再融资利率将有助于那些向欧洲央行大量拆借资金的欧元区二线国家银行，但降息对这些银行放贷活动的影响程度尚不明朗。

“现在还不清楚如果降息25个基点，银行是会随之降低自身放款利率，还是会把降息当作收益并用来增加资本。”一位熟悉欧洲央行操作的专家说，“但我认为两种作法都是正面的。”

尽管降息可以展现欧洲央行准备好支持经济的决心，但央行认为降息的影响有限，因其超低利率在各欧元区国家的效果不同，在受危机冲击的国家中，银行业还是会将较高的资金成本转嫁给客户。

欧洲央行官员因此在检视该行向银行业挹注的流动性。欧洲央行在2011年底和2012年初向银行挹注逾1兆(万亿)欧元长期再融资操作资金，以避免信贷紧缩。

银行业已提前偿还超过四分之一的资金，欧洲央行视此为正面的发展，因其显示银行业已准备自力更生。

偿还长期再融资操作的资金，也让欧元区的超额流动性缩减至约3,300亿欧元，低于今年初的逾6,000亿欧元。

但在金融市场再度面临冲击时，不确定欧洲央行会再做出什么样的举动。

德拉吉4月4日时表示，“只要有需要，我们的货币政策立场就会继续维持宽松”，且“只要有必要”，银行业就会取得无上限的流动性。

尽管欧洲央行不太可能跟进美国联邦储备理事会(美联储/FED)的脚步，明确指引利率走向，但可能承诺继续提供流动性以试图提振银行业信心。美联储预计在失业率降至6.5%前将会维持利率在近零水准。

“或许这个‘只要有需要’可以再明确一些，”该欧洲央行高层官员称。(完)

(译文审校 程琳)

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