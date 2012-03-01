分析：欧洲市场虽冷 但中国整体出口未必冰冻

《路透晚报》--2月28日
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路透北京3月1日电(记者 周昕/Nick Edwards)---浙江温州腾腾电器公司的工人们过完春节回来上班时竟意外繁忙。
他们本以为厂子会迎来一段淡季，因为来自欧洲等市场的订单会减少。
但出乎意料的是，他们不得不加紧调整生产计划，因该厂意外接到了来自新市场价值数千万的大订单，其中最大的两单分别来自俄罗斯和印度。
这是中国出口商将业务扩展至新兴市场的案例之一。在欧洲订单下滑，其他西方市场也可能疲软之际，新兴市场显得至关重要。
类似腾腾电器这样的情况，可能表明中国出口业比许多国际投资商想象的更具韧性。
这也符合中国政府的战略，即减少对欧盟、美国、日本等市场的依赖，在印度和俄罗斯等新兴市场寻求商机。
中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员李健表示：“整体出口形势可能不像某些人所担忧的那麽糟，欧洲市场会放缓但也不至于垮掉，日本灾後重建需要进口，美国经济也处於复苏中。”
他认为今年中国进出口都有望实现两位数增长。
基於中国政府的贸易新战略，从现在至2015年，对新兴市场出口占整体出口的比重需增长5个百分点。因中国整体出口年增率目标为10%，这意味着对新兴市场的出口需另增1,250亿美元。
中国对新兴市场的出口增速高於对发达国家出口增速，2011年对印度出口增长23%，对东盟出口增速亦为23%。
问题在於，对新兴市场出口的增长，是否足以抵消对主要市场出口的下滑。
2011年中国贸易顺差同比下降，拖累经济增长。今年1月，出口罕见地同比下滑，不过这在很大程度上归因于春节假期因素。
中国海关数据部门负责人称，2月出口可望反弹。2月数据将於3月10日公布。
中国社会科学院研究员宋泓称，欧洲债务危机对中国出口商构成挑战，但不会像2008年和2009年那麽严重。
他称：“欧债危机仅表明一个市场出了问题，但这不是说全球市场都有问题。中国出口曾经受住了亚洲金融危机、互联网泡沫後美国经济疲弱的考验，因此也能应对此次欧债危机的挑战。”
宋泓预计今年出口增长15%，当然这还是低於2011年的20.3%。
欧盟可能是中国最大的单一出口市场，但占整体从中国大陆港口发货商品的比重仅18.8%。2011年，中国对欧债危机最严重的希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利和西班牙这五个国家的出口总额仅为623亿美元，约占出口总额的3.3%。中国对这五个所谓“欧猪五国”的出口总额不抵中国对德国的出口。中国对希腊的出口更只有40亿美元的规模，与伊拉克或柬埔寨市场的规模相当。
中国有约2亿个职位直接依赖出口业，占整体劳动力的四分之一，因此若出口放缓，可能构成政治风险。
鞋类出口商叶定松的业务主要面向欧洲市场，但对他来说，最大的问题不是订单，而是价格。
他说：“订单是有的，但问题价格谈不上去。欧洲买家对价格也变得敏感，但国内成本上涨很快，这边又必须得提价。”（完）
编译：靳怡雯/李富强 编稿：朱淑珍
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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