分析：欧洲市场虽冷 但中国整体出口未必冰冻

路透北京3月1日电(记者 周昕/Nick Edwards)---浙江温州腾腾电器公司的工人们过完春节回来上班时竟意外繁忙。

他们本以为厂子会迎来一段淡季，因为来自欧洲等市场的订单会减少。

但出乎意料的是，他们不得不加紧调整生产计划，因该厂意外接到了来自新市场价值数千万的大订单，其中最大的两单分别来自俄罗斯和印度。

这是中国出口商将业务扩展至新兴市场的案例之一。在欧洲订单下滑，其他西方市场也可能疲软之际，新兴市场显得至关重要。

类似腾腾电器这样的情况，可能表明中国出口业比许多国际投资商想象的更具韧性。

这也符合中国政府的战略，即减少对欧盟、美国、日本等市场的依赖，在印度和俄罗斯等新兴市场寻求商机。

中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员李健表示：“整体出口形势可能不像某些人所担忧的那麽糟，欧洲市场会放缓但也不至于垮掉，日本灾後重建需要进口，美国经济也处於复苏中。”

他认为今年中国进出口都有望实现两位数增长。

基於中国政府的贸易新战略，从现在至2015年，对新兴市场出口占整体出口的比重需增长5个百分点。因中国整体出口年增率目标为10%，这意味着对新兴市场的出口需另增1,250亿美元。

中国对新兴市场的出口增速高於对发达国家出口增速，2011年对印度出口增长23%，对东盟出口增速亦为23%。

问题在於，对新兴市场出口的增长，是否足以抵消对主要市场出口的下滑。

2011年中国贸易顺差同比下降，拖累经济增长。今年1月，出口罕见地同比下滑，不过这在很大程度上归因于春节假期因素。

中国海关数据部门负责人称，2月出口可望反弹。2月数据将於3月10日公布。

中国社会科学院研究员宋泓称，欧洲债务危机对中国出口商构成挑战，但不会像2008年和2009年那麽严重。

他称：“欧债危机仅表明一个市场出了问题，但这不是说全球市场都有问题。中国出口曾经受住了亚洲金融危机、互联网泡沫後美国经济疲弱的考验，因此也能应对此次欧债危机的挑战。”

宋泓预计今年出口增长15%，当然这还是低於2011年的20.3%。

欧盟可能是中国最大的单一出口市场，但占整体从中国大陆港口发货商品的比重仅18.8%。2011年，中国对欧债危机最严重的希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利和西班牙这五个国家的出口总额仅为623亿美元，约占出口总额的3.3%。中国对这五个所谓“欧猪五国”的出口总额不抵中国对德国的出口。中国对希腊的出口更只有40亿美元的规模，与伊拉克或柬埔寨市场的规模相当。

中国有约2亿个职位直接依赖出口业，占整体劳动力的四分之一，因此若出口放缓，可能构成政治风险。

鞋类出口商叶定松的业务主要面向欧洲市场，但对他来说，最大的问题不是订单，而是价格。

他说：“订单是有的，但问题价格谈不上去。欧洲买家对价格也变得敏感，但国内成本上涨很快，这边又必须得提价。”（完）