分析：美联储可能加快升息速度

图为2015年9月拍摄的美联储总部。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透旧金山/华盛顿3月14日 - 自金融危机以来一直苦苦提振通胀、且目前为止加息次数一直少于自身及市场预期的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，可能马上要加快升息速度了。

外界几乎一致认为，美联储将在周三宣布加息。而就在几周之前，市场还认为可能性不大。

随着通胀显露出加速迹象，美联储政策制定者可能暗示今年加息次数或多于他们此前预测的三次。

“相较于以往，他们没有太多保持耐心的空间，”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy说。他预计，美联储政策制定者们本周将上调对利率路径的预估。

决策者想实现充分就业和2%的通胀率。Duy说，经济越快接近这些目标，美联储就会希望越快收紧政策，以免落后于形势。

“点阵图将加速，”他说，指的是美联储将公布的预期，预期显示各位决策者对利率的预期。

美国经济似乎已经比美联储12月预计的更加接近目标。美联储上次公布利率预期是在12月。目前的失业率为4.7%，低于决策者认为的长期正常水平；通胀率为1.7%，已处于决策者预计的到年底将达到的区间内。

**期待已久的通胀回升**

在美联储决策者本周准备进行三个月以来的第二次升息之际，他们所面临的通胀率似乎比金融危机以来的任何时候都要高。自金融危机以来，美联储的政策目标之一就是推高通胀。

许多迹象显示全球通胀升温，美元压低美国物价的效果减弱，国内通胀预期上扬，周五公布的备受瞩目月度就业报告显示薪资较上年同期成长2.8%，非农就业岗位强劲增加23.5万个。

美联储偏好的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在1月创下五年来最大月度增幅，12月及1月的同比增幅都达到1.7%。

多数美联储决策官员称，这类数据让他们更加相信通胀在多年低于美联储目标之后，终究会接近目标。

欧元区1月通胀率跳升至四年高点2.0%，高于欧洲央行的接近但不超过2%的目标。

油价也已涨了一波，其中布兰特原油价格已较2016年1月上涨约30%。

美联储追踪的一个市场指标--五年期前瞻性预期通胀率目前为2.14%，高于一年之前的1.60%。

而美联储追踪的另一个通胀预期指标--10年期TIPS损盈平衡通胀率上月达到2014年9月以来的最高水平。

美联储主席叶伦本月稍早表示，她不相信美联储落后于通胀形势。

对里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔等鹰派来说，美联储已经有落后于形势的危险了。而即便是像旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)这样的中间派，也认为通胀持续过低的风险正在减退，并认为可能需要更快速地升息。

“通胀风险显而易见偏于上档，”Eaton Vance驻波士顿投资组合经理Eric Stein表示。

互动图表：美联储鹰派和鸽派tmsnrt.rs/2d4Mta4

美联储3月升息之前的造势征途：tmsnrt.rs/2lV508M (完)