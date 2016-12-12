分析：美联储转向特朗普时代 本周升息几无悬念

路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周几乎肯定会升息，并提出新的经济预测，从而开启特朗普时代。本周会议将令人首次有机会了解，美国大选是否已经重塑了美联储的经济成长与通胀展望。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)，联邦基金利率期货显示美联储本次会议升息25基点的可能性高达97%。这次为期两天的政策会议将于周三结束。

在路透进行的一项调查中，120名分析师全部预期，在美国公布一系列强劲的经济数据之后，美联储料将升息。

更令人关注的将是，特朗普11月8日当选美国总统后引发的股市上涨和公债收益率(殖利率)攀升，是否将推动美联储走向自身的拐点，并导致2017年和以后的升息步伐加快。

特朗普接手的美国经济状况良好。美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现。不过有人担忧，特朗普提出的增加基建投资、减税和放松管制等计划，不但可能提振经济增长，也可能刺激通胀上升。

自2012年首次发布以来，美联储预测利率的季度“点阵图”基本都朝着一个方向变动，那就是向下。这张图在大选后出现的任何变化，都将显示决策者是否预期特朗普政策将对现状有所改变。

截至9月，美联储官员的预估中值是明年升息两次，长期“中性”利率水平为2.6%。本周若升息，将是去年12月以来的首次，并且是2007-2009年金融危机以来的第二次。

“他们的路径将是更快并略微更早地上升，”CUNA Mutual Group首席分析师Steve Rick说。他说经济正以潜能增长，这正是美联储将“退出”宽松并让利率稳步正常化的信号。

美联储官员长久以来一直期盼政府的其他政策将代替印钞发挥效用，他们中一些人认为货币宽松对于促进经济增长可能已经不奏效了。

他们最近数周警告称，政府应有针对性地出台新的支出措施来提高生产率，因目前经济已接近充分就业，且面临沉重的公共债务负担。

美联储最新预估将表明，决策者是否认为货币政策即将向财政政策转向，或者特朗普政府是否需要更多时间才能制定计划细节，并在国会获得通过。

美联储主席叶伦将在周三1930GMT召开记者会，将详细阐述经济前景和政策声明。

叶伦将谈论广泛议题，涵盖9月上次记者会以来的情况，从美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议本身到2018年初她将被替换的可能性，以及她从特朗普政府政策中预见的风险等等。

特朗普在竞选时再三攻击叶伦，称其维持低利率是为帮助民主党竞选对手。自特朗普胜选以来，他也表达了对美国企业的不满，批评波音(BA.N)，并因阻止了印第安纳州一工厂将数百个工作岗位转到墨西哥而得到好评。

本周美联储会议后，外界还将密切关注总统当选人动向，以寻觅有关其计划如何处理与美联储关系的线索。

“存在一个真正的风险，即他或将公开批评下周的升息决定，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Paul Ashworth上周在报告中称。

那可能令市场不安，并引发有关特朗普是会让美联储保持独立性，还是会试图影响联储决定的严重问题。美国的当选政府高官，尤其是总统，通常会避免批评美联储的短期利率决定，而是强调独立制定货币政策的必要性。

“如果下周三宣布升息后他保持沉默，那么我们即可假定美联储将一切照常，”Ashworth写道。

**关注市场**

特朗普削减税收和监管以及增加支出的计划必须获得国会批准，而且只有在获国会通过很长一段时间后，任何新项目才可能对经济预测产生实质性影响。

但决策者也在密切关注市场。若(特朗普政府)推出重大的税收改革和财政支出计划，美联储或许将难以坚守其超慢的升息步伐。

道明证券(TD Securities)的分析师表示，在经济复苏的这个时点实施财政政策可能引发“通胀型需求冲击”，这会将经济增幅拉高近一个百分点，但会导致美联储的升息步伐要比预期快得多--每年将会升息近1个百分点。

这种央行落后于形势并被迫加速行动的情形，就是叶伦和其他决策者之前说过希望能够避免的，因为他们担心这种情况可能会引发衰退。

但美联储官员近来已承认，特朗普的政策或许促使他们换挡，尽管目前还不清楚要换成多快。

“在这个时候，要做出明确的结论还为时过早，”纽约联邦储备银行总裁杜德利说。

但他还说，自从特朗普胜选以来，“股市已走坚，公债收益率已上升，美元也已升值...市场参与者现在预计，财政政策将变得更具扩张性，(FOMC)可能会比预期略快地收紧货币政策来加以应对。”(完)