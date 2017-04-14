分析：法国许多选民可能弃权或者不知道选谁 总统选举结果难测

路透巴黎4月13日 - 数百万像退休人士Jeannine Delaplane和护工Cecile Lungeri这样的人，是法国总统候选人及民调业者的梦靥。

距离法国总统大选第一轮投票日剩下不到两周时间，这些选民还不知道要投谁的票，甚至可能根本不会出来投票。

民意调查显示，法国4,570万选民中，约有三分之一可能放弃投票，这对于投票率向来很高的法国而言是前所未见的。就连那些打算投票的选民中，有约三分之一的人还没决定要选谁。

当中的理由很多，包括对老牌政治人物涉入丑闻的厌憎，以及许多选民不喜欢所有候选人的个性及竞选政纲等等。此外，候选人的变化也让人困惑：一度看来只是保守派候选人菲永(Francois Fillon)和极右派领袖玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)之间的两人竞逐，出现了意外变化。

由于选民意向如此捉摸不定，目前四名候选人都有机会在4月23日首轮选举中夺得前两名位置，并进入5月7日的第二轮决胜投票。形成对比的是，对执政党社会党候选人的支持已经崩盘。

所有这些都让大选笼罩更多疑云，不可捉摸的选情令金融市场感到不安。

现年81岁的Delaplane就是那些为如何投票而感到苦恼的人之一，“我就是不知道怎么选。我还从来没见过这样的大选，”她在保守党据点之一普罗万镇的一次集会上等待一睹菲永风采时这样表示。

究竟是支持菲永，还是极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)，她还没拿定主意。

但是菲永受到“空饷门”丑闻影响，支持率排名下滑到了第三位。而另一方面，很多选民认为勒庞及极左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)都是极端主义者。

新近成为热门的中间派马克龙之前从未有过参选经历。大多数选民认识他还是从将近三年前他担任经济部长开始，而且支持他参选的政党仅成立一年时间。

由牙科技师转行画家的Herve Gass对大选毫无兴趣。他以前将选票投给保守派，但因为“空饷门”丑闻而不再支持菲永，同时又认为勒庞太激进，而39岁的马克龙太年轻尚未经受考验。所以Gass说，他可能不去投票或投空白票。

对法国大选的预测和民意调查图表： (tmsnrt.rs/2jLwO20)

**老将纷纷出局**

在法国掌握执政权数十年的两大主流政党的政坛老将，过去六个月来一个个出局，不是在党内初选中落败，就是因各种差评而认输。

如今外界预期玛琳娜.勒庞和马克龙将进入第二轮决胜选举，而马克龙可望轻松胜选。然而第一轮投票的结果也并非已成定局：菲永的民调暂有回升，而梅朗雄则受其有力的电视辩论技巧之助而声势跃起。

马克龙和勒庞的民调支持率都稍稍超过20%，但在下降；梅朗雄和菲永则略低于20%，但在上升；这四位候选人的每日民调支持度差距近到6个百分点。

法国各种政治倾向的选民一直告诉路透，他们还不确定该怎么做。

“我甚至不晓得这次会不会去投票。”尼斯一位38岁的护理工作者Lungeri说。Lungeri习惯上属于主流右派的选民。“他们全都很堕落。”

立场犹豫的选民比例一直在下降，但依然偏高。2012年两轮总统大选时，虽有约80%选民现身投票，但这次会出来投票的选民仍预计较低，这让民调专家伤透脑筋。

“对所有候选人来说都有不确定性。Viavoice的FrancoisMiquet-Marty表示。“如果投票意向仍那么接近，弃权的多寡将是关键。”

**难以预测？**

马克龙到去年11月才投身选战，他有一个额外的弱点，就是缺少大党支持。

民调一贯显示勒庞拥有最多的明确支持者，其中逾80%都确定自己的选择，但近期调查显示马克龙选票的确定程度升高，一度超过70%。

Miquet-Marty称勒庞的优势地位仍有可能不稳，因她严重依赖年轻人和工薪阶层的支持，而这两个群体的弃权比例预计较高。

法国近代史上大选投票率远低于均值的一次是在2002年。当时第一轮投票的弃权率高达28%，这协助勒庞的父亲--极右翼民族阵线创党者让-马里·勒庞(Jean-Marie Le Pen)以区区17%的得票率进入决胜选举。主流选民在第二轮投票时团结起来，一致支持中间偏右的候选人希拉克，投票率一举回到常见的80%，助力希拉克取得决定性胜利。

如今的政治形势更加不明朗。分析师认为很大程度上将取决于谁进入第二轮投票。比如，很多左翼选民会觉得很难支持菲永。

“这对候选人来说是个真正的挑战，他们真的需要说服选民站出来投票，”伊福普民调所(Ifop)的Frederic Dabi说，并强调说很多人越来越觉得投票“已经变得没有意义”。

选民们对各党派的忠诚度比以往低得多，一些选民摇摆不定。

“这次选举简直不可思议，”一位要求匿名的社会党政府部长称，“让我惊讶的是，除了那么多人弃权以外，做出预测是多么困难：基于那些非常奇葩的理由，人们在菲永和梅朗雄之间、在勒庞和马克龙之间摇摆不定。”

鉴于第二轮投票将在长周末假日中间，很多选民可能会选择前往海滩或是去钓鱼，而不是去思考棘手的、甚至是烦人的选举难题。

“我告诉大家差不多就行了，别管了，家里呆着去吧！”巴黎附近圣乔治城的居民Doriane Slamani表示，这将是其第一次不参加总统选举。“没有候选人值得我投票。”(完)