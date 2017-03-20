分析：G20汇率共识给市场服下定心丸 但贸易分歧引发谨慎情绪

路透伦敦3月19日 - 全球20个最大经济体的财政金融领导人在周六的20国集团(G20)会议上就汇率问题达成共识，但未能就贸易问题得出一致意见，突显全球贸易向保护主义转变，并为未来一周金融市场的走势奠定了谨慎基调。

这次在德国温泉小镇巴登-巴登举行的G20财金领袖会议，重申了其长久以来对于汇率竞争性贬值和无序调整的警告。这缓解了外界有关美国新政府可能已在G20的全球汇率政策统一立场上撕开缺口的担忧。

对市场而言，G20未改变汇率立场是个可喜的消息。全球金融和经济大国达成共识，应能帮助外汇市场波动性保持在低位，这是更广泛的市场保持稳定和资产价格上涨的基石。

但未就维持全球贸易自由与开放的承诺达成一致立场，将给金融市场带来负面后果，即便不是立即造成重大影响。

“因未就贸易达成一致，市场周一开盘时美元可能小幅走软；但要是除此之外对汇率的措辞也有重大改变，情况还会糟得多。”道富银行驻伦敦的欧洲、中东与非洲(EMEA)宏观策略主管Tim Graf表示。

即便美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息，美元近日仍走跌，因为美国长期债券收益率(殖利率)回落。上周美元创两个月来最大周线跌幅。

同样地，美国股市在连创新高后，本月上行动能也告结束，尽管欧洲市场还持续挺进。

虽然短期公债收益率上升、但长债收益率却拉回，这显示投资人认为经济增长力道与通胀还不足以让美联储进一步升息太多。收益率曲线“趋平”已重压股市及美元。

本月稍早公布的G20公报草案几乎全部拿掉了之前公报中有关汇率问题的固定说法。其删掉了有关汇率“过度波动”和“无序”调整的警告，以及避免“竞争性贬值”的承诺。

但这些措辞全都又回来了。

G20和七国集团(G7)会议公报长久以来都表示，保持外汇市场稳定和平静，是促进经济稳步强劲成长的最好方式。

上周欧元兑美元的一个月隐含波动率降至6.075%，为两年半来最低。一个月美元/日圆隐含波动率触及逾一年低位。

根据摩根大通分析师，目前整个金融市场波动率低迷的主要原因之一，是全球经济成长的波动性如今处于至少半个世纪来最低。

**自由贸易**

然而去年公报中最简短却最重要的一句话--“我们将反对一切形式的保护主义”--却被省略了。

这显示出美国政府与其他19个成员国、特别是欧洲国家之间的根本分歧，欧洲国家坚决反对任何形式的保护主义。

美国财长努钦表示，就他来看，以前的公报未必切合当前的全球经济环境。他说他支持“自由”贸易，但是一些协议可能需要重新协商。

分析师称，虽然美国政府方面传出孤立主义者和反全球化的声音，但还不需要立即担心保护主义政策以及贸易战变成现实。

“此次G20会议对市场来说的确不是什么大事，部分原因在于关于外汇的措辞依然保留，”法国兴业银行企业研究、外汇和利率负责人Kenneth Broux称。

“虽说有关贸易与保护主义的歧见是新问题，但过些日子特朗普和习近平将进行会面，这场会议对于贸易谈判的走向更具意义，”Broux说。

美国也许已对这些汇率措辞背书，但外界普遍认为美国希望见到较弱的美元汇率。美国把其贸易赤字难消、国内制造业下滑、缺乏竞争力都归咎于强势美元。

美元贸易加权指数在1月触及14年高点。特朗普及部份重要的经济顾问指责美国三大贸易伙伴--德国、中国、日本--利用本币贬值来提升竞争力。

一些分析师警告称，美国政府即将再度把汇率列为其重要的经济政策议题。

“美国政府团队还没有完全到位，所以外汇政策尚未底定。迹象看来不太妙...我们得注意美国政府内部讨论以及其关键人士的言论，”NLI Research Institute高级分析师Tsuyoshi Ueno说。(完)