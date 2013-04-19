金价崩跌为全球经济拉响警报

* 有人认为黄金价格大跌是经济动荡的先兆

* 担心央行刺激措施效果不足

* 金价周一录得创纪录跌幅后有所反弹

* 美国通胀保值债券标售不利，或是担心金价的又一理由

撰稿 Ryan Vlastelica/Richard Leong; 编译 洪曦/戴素萍/王翔琼/侯向明

路透纽约4月19日 - 黄金价格在过去一周中的暴跌，也许是对全球经济发出了重大的危险信号。

一些顶级的投资者认为，金价下挫以及原油和金属价格的普遍走低，表明美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行尽管向世界金融体系挹注了大量资金，却仍未能创造出强劲需求。

以美元计算的黄金价格在周一录得史上最大单日跌幅，这可能预示了其他资产价格未来的下跌走势。而随着股市本周几天来的大跌，这种局面也许已经展开。

有人认为黄金这股跌势可能成为引发整体经济与市场动荡的导火索，且这一次的动荡恐堪比1998年长期资本管理公司(LTCM)的倒闭以及10年之后的那场金融危机。这两场事件发生前黄金均出现了大跌。

太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安说，黄金和大宗商品的疲弱走势释出了“担心全球经济成长”的信号，“大宗商品反映经济成长已有一段时间，现在只是越发明显了。”

在本周稍早仓皇逃离金市以后，投资者周四出脱美国通膨保值债券的仓位，因此前的标售结果不佳。这类债券被视为是以防通胀率上升可能在繁荣经济中变为现实的方式。

金价在危机过后走势高涨，部分是由激进货币政策创造大量资金促发的投机活动所致。人们过去一直认为，大举创造信贷将支持全球经济“再通胀”，但近期金价、油价和铜价的回落表明，这种情况可能不会发生。石油和铜与全球工业成长密切相关。

最近投资者蜂拥购买美国公债，推动收益率(殖利率)接近四个月低位，也是全球经济没有起色的又一迹象。美国公债常常被视为是在经济疲弱或不稳定之时的避风港。

PIMCO Total Return Fund(PMBIX.O)3月对美国公债和公债相关证券的曝险从上月的28%升至33%。该基金持有2,890亿美元资产，由葛罗斯管理。葛罗斯周三在Twitter上表示，“黄金已经开启杠杠市场的‘卖压’。购买美国公债。”

一些人甚至在讨论美国或将陷入衰退的可能性，尽管这还是少数派。

“这不是噪音，这是基本的推断，”Sri-Kumar Global Strategies总裁兼TCW Comprehensive Asset Allocation Strategy基金的投资组合经理Komal Sri-Kumar表示。

国际货币基金组织(IMF)周二下调对2013年全球经济成长预测，从稍早预估的3.5%降至3.3%，变成和2012年3.2%差不多。

美联储内部同样也忧心经济成长放缓的问题。数位美联储官员表达了对通缩的担忧，其中包括了较为中立派的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德。他在周三表示，“如果通胀持续往下，我将支持加快刺激脚步。”

Sri-Kumar表示，下半年美国经济成长大幅放慢，甚至在2014年前可能会有二次衰退。

这引发外界质疑美联储、日本央行及其他主要央行向全球经济大量挹注资金的刺激举措的效应。

由于各国政府手头拮据，各国央行扛下让全球经济从金融危机肆虐后重回成长轨道的重责大任。如果诸如美联储买下庞大政府和抵押贷款债券等举措的效应开始逐渐减少，对任何风险资产的投资者而言都将是一大隐忧。

**黄金失去光环**

金价下跌的走势，同愈来愈多的证据显示物价增速放缓相一致。周二时，美国劳工部表示，美国3月消费者物价同比上升1.5%，为2012年7月以来最低升幅。

美国银行-美林最近警告称，黄金可能跌到1,200美元才会企稳，因出于对“通缩和央行可能抛售黄金的双重忧虑。”

黄金遭到抛售，加上经济数据疲弱，将投资者长期通胀预期打压至去年夏季以来最低水准。

美国10年期通胀保值债券和10年期公债的利差周四为2.27个百分点，为去年9月初以来最低。去年9月初时美联储还未宣布推出大规模的第三轮量化宽松措施(QE3)。该指标用于衡量投资者的通胀预期。

1月底时，这项受到美联储关注的10年期均衡通胀率还高达2.61个百分点。

与此同时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年下跌12%，2011年10月来首次跌破每吨7,000美元。作为工业和家庭设备--从汽车到水管--的重要原料，铜成为衡量需求的一个关键指标。

不过一些人认为，过去十年资产价格大涨后出现的下跌走势仍未结束，这使得黄金和其它金属的下挫并不那么让人意外。

“由于全球经济来到全球信贷泡的下坡，因此若期待有超乎寻常的通胀，似乎不合情理，”Richard Bernstein表示。他在纽约开设和他自己名字相同的顾问公司。

除此之外，可以说黄金即将处于修正期。金价已连续上涨12年，过去三年涨幅高达52%，在1990年代末科技股也有有过这样涨势。

“即使来到这些水准，黄金仍然不吸引人。多头市场占上风的情况已经结束了，”芝加哥Northern Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald表示。他在3月初时告诉客户停止建立黄金部位。

通胀前景消退，投资人要减少黄金曝险。

根据理柏，截至4月17日止当周投资贵金属的美国基金流出资金27亿美元，创单周纪录高位。其中SPDRs Gold Shares ETF (GLD.P)流出的资金就有22亿美元。理柏表示，GLD是最大上市交易基金之一，资产达508亿美元，但自2012年10月以来其资产已减少三分之一。

投资人蜂拥撤出黄金的情况有所缓和，金价也较本周稍早触及的两年低位1,321美元回升了逾5%，导致一些人希望这波跌势是金价急需修正所造成的结果。

然投资人戒慎恐惧会有另一波崩跌。

“如果我们再次见到这种平仓潮，股市将会跟进。那么我们就有大麻烦了，”R.J. O’Brien and Associates资深商品经纪商Frank Cholly,Jr.表示。(完)

(编译 洪曦/王翔琼/戴素萍/侯向明 审校 隋芬/杜明霞)

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