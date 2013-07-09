热钱撤离新兴市场 货币战局大逆转

2011年1月26日在华沙拍到的纸钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月9日 - 新兴国家央行可能会效仿土耳其周一将里拉摆脱纪录低位的尝试。由于美国的货币政策即将调头，新兴国家央行力图减缓或避免外资汇出。

眼下与一年前相比可谓天壤之别。当时新兴市场出口商力抗汇率走高，巴西则指责西方国家通过向全世界注入廉价资金而发起货币战争。

廉价的资金流入新兴金融市场，引燃一波投资热。但随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑削减刺激计划，土耳其也正随之收紧政策。

互换市场走势反映了发展中经济体将会调高利率，某些国家的幅度可能达到数百个基点，但这也反映出新兴国家央行面临的新问题：货币崩溃。

上周五美国强劲的就业数据公布后，对于新兴市场来说，联储从秋季开始缩减每月850亿美元刺激计划的可能性提升。期货合约也预示美国最早或在2014年开始升息。

不太可能这么早就开始调高利率。不过局势的变化仍为新兴国家央行带来压力。如果要制止资金为了回到美元和美国公债市场而离开本国，就必须先发制人采取防御。

土耳其周一卖出超过20亿美元，并承诺将以“其他强劲的紧缩措施”来支持里拉。

如欲浏览新兴外汇市场走势，请点选(link.reuters.com/jus35t)

虽然土耳其央行表示是为了压制信贷增长；不过显然最终目的是里拉。汇率疲弱将推高现已达8%的通胀率。而更重要的是，这势必会刺激持有土耳其资产的外资减仓并撤离土国市场。

“(土耳其央行)的选择是，放任里拉继续下跌，致使本就居高的通胀率继续上涨，耗尽为数不多的外汇储备来保卫里拉；或者收紧政策，”南非标准银行分析师Tim Ash说。

资本外流的现象在大部分发展中经济体已越来越明显，许多国家的本币汇率都降至数月或数年低位。

互换市场预期未来三个月土耳其利率将调高250个基点、巴西将升息140个基点、韩国为加息75个基点、南非升息0.5个百分点、波兰则将利率调高0.25个百分点。

虽然利率不太可能升这么多，但实际上由联储为首的收紧步伐已逐渐生根。韩国央行总裁金仲秀上个月承认，新兴市场可能被迫收紧政策以应对资本外流。

**别无选择**

瑞银策略师Manik Narain表示，当巴西财政部长曼特加抱怨货币战时，“他想不到就在短短几个月里，打的这场仗变成是要推高雷亚尔。”

“新兴市场追随美国货币政策已经五年，但没有把复苏也带进来。现在联储实际上开始收紧，他们也不得不随之收紧。”

考虑到经济疲弱，决策者不愿收紧政策。相反，印度、俄罗斯、印尼、秘鲁和波兰等国持续抛售美元。

但考虑到进口需求和未偿外债--无论是公司债还是主权债，印度、土耳其和南非等部分国家都没有多少外储能动用。

印度和土耳其等国家都有通胀运提，或者规模庞大的美元计价石油进口帐单，因此实在无法承受本币贬值过多的风险。

此外，一旦市场偏好转变，央行干预市场的效力就会下降。例如，巴西雷亚尔两个月内累计下跌10%，尽管央行同期在衍生品市场抛售了200亿美元。

鉴于资本流入新兴市场的规模，不难理解各国央行为何焦虑不安。例如，土耳其一年的国际收支赤字就约达500亿美元。根据国际金融协会(IIF)的数据，自美联储首次开启印钞计划以来，总计有4.2万亿(兆)美元流入新兴市场。

要想弄清楚新兴货币走势对未对冲投资者而言有何影响，那就看一看土耳其资产的报酬率。摩根大通GBI指数显示，按土耳其里拉计算，里拉计价债券较上年同期普遍持平。但按美元计算，此类债券投资者2013年迄今已损失3.5%。

同样的，按美元计算，土耳其股票投资者损失大约15%，是按里拉计亏损额的两倍。

**本周政策面**

巴西周三料将上调利率50个基点，印尼周四料将加息25个基点。部分分析师称，巴西的升息规模可能更大。

但包括Insight Investment新兴市场主管Colm McDonagh在内的许多人都认为，市场走势所消化的加息幅度过高。McDonagh指出，虽然印度和巴西的通胀压力增大，但南非和墨西哥则没有这么严重。

“目前还不清楚是否(新兴经济体)会普遍调高利率，”他称。

“这将取决于通胀情况。一些国家指望透过汇率来吸收冲击，但如果这会导致通胀，那么他们就要通过利率来应对。”(完)

(编译 洪曦/许娜; 审校 沈以文)

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