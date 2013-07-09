热钱撤离新兴市场 货币战局大逆转

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透伦敦7月9日 - 新兴国家央行可能会效仿土耳其周一将里拉摆脱纪录低位的尝试。由于美国的货币政策即将调头，新兴国家央行力图减缓或避免外资汇出。
眼下与一年前相比可谓天壤之别。当时新兴市场出口商力抗汇率走高，巴西则指责西方国家通过向全世界注入廉价资金而发起货币战争。
廉价的资金流入新兴金融市场，引燃一波投资热。但随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑削减刺激计划，土耳其也正随之收紧政策。
互换市场走势反映了发展中经济体将会调高利率，某些国家的幅度可能达到数百个基点，但这也反映出新兴国家央行面临的新问题：货币崩溃。
上周五美国强劲的就业数据公布后，对于新兴市场来说，联储从秋季开始缩减每月850亿美元刺激计划的可能性提升。期货合约也预示美国最早或在2014年开始升息。
不太可能这么早就开始调高利率。不过局势的变化仍为新兴国家央行带来压力。如果要制止资金为了回到美元和美国公债市场而离开本国，就必须先发制人采取防御。
土耳其周一卖出超过20亿美元，并承诺将以“其他强劲的紧缩措施”来支持里拉。
如欲浏览新兴外汇市场走势，请点选(link.reuters.com/jus35t)
虽然土耳其央行表示是为了压制信贷增长；不过显然最终目的是里拉。汇率疲弱将推高现已达8%的通胀率。而更重要的是，这势必会刺激持有土耳其资产的外资减仓并撤离土国市场。
“(土耳其央行)的选择是，放任里拉继续下跌，致使本就居高的通胀率继续上涨，耗尽为数不多的外汇储备来保卫里拉；或者收紧政策，”南非标准银行分析师Tim Ash说。
资本外流的现象在大部分发展中经济体已越来越明显，许多国家的本币汇率都降至数月或数年低位。
互换市场预期未来三个月土耳其利率将调高250个基点、巴西将升息140个基点、韩国为加息75个基点、南非升息0.5个百分点、波兰则将利率调高0.25个百分点。
虽然利率不太可能升这么多，但实际上由联储为首的收紧步伐已逐渐生根。韩国央行总裁金仲秀上个月承认，新兴市场可能被迫收紧政策以应对资本外流。
**别无选择**
瑞银策略师Manik Narain表示，当巴西财政部长曼特加抱怨货币战时，“他想不到就在短短几个月里，打的这场仗变成是要推高雷亚尔。”
“新兴市场追随美国货币政策已经五年，但没有把复苏也带进来。现在联储实际上开始收紧，他们也不得不随之收紧。”
考虑到经济疲弱，决策者不愿收紧政策。相反，印度、俄罗斯、印尼、秘鲁和波兰等国持续抛售美元。
但考虑到进口需求和未偿外债--无论是公司债还是主权债，印度、土耳其和南非等部分国家都没有多少外储能动用。
印度和土耳其等国家都有通胀运提，或者规模庞大的美元计价石油进口帐单，因此实在无法承受本币贬值过多的风险。
此外，一旦市场偏好转变，央行干预市场的效力就会下降。例如，巴西雷亚尔两个月内累计下跌10%，尽管央行同期在衍生品市场抛售了200亿美元。
鉴于资本流入新兴市场的规模，不难理解各国央行为何焦虑不安。例如，土耳其一年的国际收支赤字就约达500亿美元。根据国际金融协会(IIF)的数据，自美联储首次开启印钞计划以来，总计有4.2万亿(兆)美元流入新兴市场。
要想弄清楚新兴货币走势对未对冲投资者而言有何影响，那就看一看土耳其资产的报酬率。摩根大通GBI指数显示，按土耳其里拉计算，里拉计价债券较上年同期普遍持平。但按美元计算，此类债券投资者2013年迄今已损失3.5%。
同样的，按美元计算，土耳其股票投资者损失大约15%，是按里拉计亏损额的两倍。
**本周政策面**
巴西周三料将上调利率50个基点，印尼周四料将加息25个基点。部分分析师称，巴西的升息规模可能更大。
但包括Insight Investment新兴市场主管Colm McDonagh在内的许多人都认为，市场走势所消化的加息幅度过高。McDonagh指出，虽然印度和巴西的通胀压力增大，但南非和墨西哥则没有这么严重。
“目前还不清楚是否(新兴经济体)会普遍调高利率，”他称。
“这将取决于通胀情况。一些国家指望透过汇率来吸收冲击，但如果这会导致通胀，那么他们就要通过利率来应对。”(完)
(编译 洪曦/许娜; 审校 沈以文)
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