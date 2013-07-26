美联储货币政策对企业获利贡献几何

* 投资人想知道QE对企业增长产生了多大影响

* 若QE确实带来好处，利率上升又会带走多少？

* 企业获利处在纪录高位，税收支出很低

路透纽约7月25日 - 很多华尔街人士认为，今年企业获利创纪录且美国股市屡创新高，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策功不可没。

但投资人关心的一个迫切问题是，一旦美联储开始缩减每月850亿美元的购债措施并最终允许短期利率攀升，经济和股市将表现如何？

有人认为，美联储量化宽松(QE)政策对标准普尔500指数.SPX的表现产生了尤其重要的影响。

“人们低估了量化宽松给标普股指带来的好处，”经纪机构Newedge USA LLC的市场策略主管Robbert van Batenburg表示。他说这种影响就类似“激素之于运动员”。

美联储给企业盈利带来的影响很难量化。据van Batenburg估计，利率降至历史低点所节省的利息支出，在标普股指自2009年以来的获利成长中占到将近47%的比重。

van Batenburg表示，在2009年底，标普500指数的季度获利每股不到20美元，成分股公司支付的利息约为每股4美元。目前标普500指数的季度获利每股达到约26.70美元，但利息支付仅为每股1.50美元。

投资者担心，当撤走刺激计划且利率最终上升时，获利能力可能受重创。

“那么讨论的话题就变成了，如果利率回归正常，那么我们将不得不回到过去。我们也将看到获利回落吗？”van Batenburg称。

美联储仅仅作出准备削减购债计划的暗示，就导致股市大挫。即便美国债市利率仍比两个月前要高，但股市已经有所反弹。

**利率对获利的影响**

看一看利率情况，则可说明为何企业获利自2000年以来已经增长了两倍多。联邦基金利率在2007年底为4.50%。该利率大幅下滑，目前几乎为零。

接着是长期利率。该利率从2007年的逾5%下降，在2012年中期降至约1.4%的纪录低位。10年期美国公债收益率(殖利率)5月底以前则是低于2%.

Gluskin Sheff + Associates(GS.TO)的首席分析师兼策略师David Rosenberg在3月时估计，利息支出减少加之企业税优惠措施，使标普500指数的营业利润每股增加了约30美元。

根据圣路易斯联邦储备银行，美国企业支付的利息在2007年触顶，达到2.83万亿(兆)美元，2011年则大幅下降至1.34万亿美元。

van Batenburg称，利率降低为整体获利增长贡献了近40%。获利成长中不包括低利率造成租赁成本降低所节约的款项。

“结果是美国企业的资金成本大幅下滑，并使获利大大受益，”van Batenburg表示。

借贷成本上升短期内可能不会带来麻烦。据摩根士丹利，企业利用过去几年将债务负担进一步转移至将来。

在2011年12月，分量最重的企业贷款将于2014年，2016年和2017年到期。截至今年6月，目前的大部分贷款将在2017年，2018年和2019年到期。

不是每个人都认为美联储是获利激增的幕后推手。

“真正的难题是，无从得知利率在没有美联储干预的情况下会怎样，”Ameriprise Financial Services的资深分析师Russell Price称。

Price认为，用于研发的税收抵免措施，以及有利的摊销和折旧时间，更有可能使获利受益。支付给联邦政府的企业税与国内生产总值(GDP)之比自2009年以来徘徊于1%左右，之前四年均超过2%。

Ameriprise的Price表示，近期的利率紧缩表明，公司获利表现得相当坚挺。

这次有所不同的是前所未有的货币刺激规模压低了借贷成本。巴克莱美国企业高收益债券指数5月降至5%以下，为30年来首次。该指标用于衡量垃圾级公司的借贷成本，目前报5.82%。

投资者仍对高利率保持警惕。大约二十多个标普成分股公司(不含金融和公用事业公司)的债务水平超过其市值的65%。自5月21日美联储开始谈论削减购债以来，这些股票的表现就落后大盘。

相反，据摩根士丹利，2013年上半年选股的最佳标准就是自由现金流收益率，这说明投资者青睐的公司是那些能以分红和股票回购方式返还部分营收，或是能够削减债务的公司。

Price称，很难判断市场将如何对加息作出反应，并称“交易商认为加息将是负面因素，但投资者的想法可能不太一样。”(完)

(编译 隋芬/王翔琼/朱晓军；审校 石冠兰)

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