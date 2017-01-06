分析：中国央行若管不了金融机构资产扩张行为 就管不好货币政策

记者 毕晓雯

路透香港1月6日 - 2016年末的中国债灾，以国海证券(000750.SZ)迅速与19家机构达成协议、国有大行重启与非银金融机构回购交易为标志，暂时平息了类似美式金融危机时的恐慌。但萦绕在中国金融市场的一个问题却愈发沉重：钱荒、股灾、P2P伪金融灾及债灾，为何一轮又一轮地一再上演？

表面看，流动性紧缩是引发债市暴跌的引子，矛头纷纷指向央行货币政策失当。但究其背后原因，央行无力监管包括银行和非银金融机构快速膨胀的资产扩张能力，才是上述“各种灾”产生的深层次原因。

“准备金能够起到的约束作用，早就已经被突破了。”天风证券首席经济学家、中国社科院博导刘煜辉表示。

他指出，中国金融机构通过各种方式创造出来的信用货币的量，已远远超出目前存款准备金能够约束的信用范围。无论是表内还是表外的扩张，都需要全面的清理，需要建立一个完备的严格的金融监管。

也有业内专家从信用货币创造原理分析称，央行能管的只有基础货币的供给，但管不住金融机构的货币创造，也就是货币乘数。

“也就是说，央行只能管住基础货币这张小表（资产负债表），却管不住货币供应量和表外负债这张大表（资产负债表）。”该专家补充道。

中国央行的资产负债表受外汇占款影响最大，随着2015年外汇占款开始连续出现负增长，中国央行的总资产也从当年4月34.5万亿元人民币的峰值，逐渐进入缓慢的收缩过程，目前的总资产约在33.9万亿元。

而全部金融机构的总资产却在不断的快速膨胀中，截止目前，中国全部金融机构的总资产为222.25万亿元，较2014年底的168.11万亿涨逾32%。

**事出有因**

通过以上分析可知，当金融机构通过各种创新手段进入信用货币的自我创造过程后，中国央行已经难以通过货币政策实施对全市场的信用创造进行管理，其所能做的，要么是放任，要么就是拧紧总闸门。

“央行只能管结果。所以央行一管就出事。”一位金融机构的资深人士称。

这一说法，其实在钱荒、债灾的演变过程中，已经得到了充分的验证。

以城商行为例，这些年，城商行等通过同业存单发行等扩大负债的方式，以期实现“弯道超车”式的资产扩张。这就导致商业银行与央行之间、城商行和大型银行之间、银行和非银行机构之间，存在资金裂口。只要央行略微紧缩一下流动性的投放，市场中的各类机构就立马出现鸡飞狗跳的不适。

所以，刘煜辉就明确提出，金融过度自由化，还有落后的金融监管体系，令金融体系以“洪荒之力”进行着信用创造，从而出现了用金融交易性资产创造的无序繁荣。

“炒来炒去，还炒出一个人民币贬值预期。”他称。

从数据来看，中国金融业增加值占GDP(国内生产总值)增加值的比例2016年已超过10%；与之对应的是拥有发达金融系统的美国，在整个经济中的所占份额却未超过6.5%。而中国这一占比数据，2012年以前还仅为6.2%-6.3%的水平。

**如何应对**

综上所述，中国央行若管不了金融机构的资产扩张行为，就一定管不好货币政策。而在被迫采取方法之前，风险其实已经埋下；一旦真枪实弹采取措施，一大批金融机构“死给你看”的架势完全可能引发系统性风险。

“所以说，中国金融乱象的根本原因是金融机构监管的脱节，央行只能管货币政策和流动性，但管不了金融机构的资产扩张和金融创新。”上述金融机构资深人士称。

“而要解决这个金融自由化创造的恶果，必须采用货币政策和金融监管一体化模式，即英格兰央行模式。”他指出。

而据消息人士透露，监管机构的改革方案目前已经处于最终决策的临门一脚状态，如何定夺决定着未来中国金融市场的整体格局。相信从政策当局的角度来看，英格兰模式无疑将处在优先级。

另有接近权威人士的金融人士也透露，由“一行三会”组建的工作小组近期有望成立，主要工作方向就是清理金融过度自由化。

但路透暂无法联络到相关部门对上述说法予以证实。（完）