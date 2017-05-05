分析：中国央行本周未续MLF仅小额净投放 去杠杆进行时政策基调仍紧

作者 李宏薇

路透上海5月5日 - 面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，本周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。

另外，目前市场对调整存贷款基准利率的预期不高，更多关注点还是逆回购和中期借贷便利(MLF)等政策利率何时再上调。若FED在6月如期加息，则将是中国央行调整市场利率的一个比较可能时间点。

因五一假期，本周仅有四个交易日。央行公开市场周二和周五未进行任何操作，周三因有2,300亿元MLF到期未续，当日进行了2,000亿元逆回购操作，周四逆回购规模减至500亿，单周实现净投放100亿元。

对此，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称，“央行对流动性管理的尺度我相信并没有显着变化，仍然是在去金融杠杆的大背景下维持紧平衡。”

他解释说，市场之所以感觉资金紧张，可能的原因中，除了对MPA考核结束后的流动性转松有过高期待，另外也有同业理财收缩、委外业务被动赎回带来的资金衔接压力。

五一小长假过后，银行间资金市场以紧势开头，自周四起才逐步缓和。

不过放眼更长时间，国务院发展研究中心金融研究所王洋认为，目前存在对中国经济下半年可能走弱的预期，“政策年内还(有希望)得松，否则经济可能往下走，货币还紧怎么行。”

九州证券全球首席经济学家邓海清等最新报告中也指出，需要警惕激进去杠杆导致“踩踏式”债灾和金融市场风险爆发，同时需要警惕经济复苏夭折的风险，建议去杠杆应当“软着陆”而非“硬着陆”。

上周适逢月末及五一小长假在即，央行公开市场第三周实现净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表 tmsnrt.rs/2pFIcy9

**逆回购收放灵活，关注利率上调时点**

与3月下旬的连续多日暂停不同，央行在本周仅有的四个交易日中，根据MLF到期时间交错两次空窗，显示其操作的灵活性。另外，因银行间市场回购开盘利率出现上行势头，逆回购利率的走向也随时受到关注。

刘东亮表示，公开市场逆回购利率可能上调时点，“我认为是在联储加息之后。如果(FED)加息前就上调，则明确意味着央行货币政策收紧再上了一个新台阶，引发的金融市场压力可能会加剧市场波动，应该不是监管层希望看到的。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)5月维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩则指出，按照中国此前政策利率上调的节奏来看，5、6月份应该还会有一次。目前央行去杠杆节奏可能加快，也许不用等到6月FED加息，5月就可能迎来一次政策利率的提升。

今年以来，中国央行将公开市场逆回购利率、常备借贷便利(SLF)利率和MLF利率均上调过两次。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周二） --

（周三） 2,000

（周四） 500

（周五） --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 700

（周三） 600

（周四） 500

（周五） 600

SLO到期 --

净投放 100

注：周一因五一假期休市。(完)