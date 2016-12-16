分析：债市坠崖中国央行逆回购+MLF再出手 重在维稳降杠杆思路不改

作者 吴芳

路透上海12月16日 - 本周美联储加息靴子落地，多重利空连环发酵下，中国债市坠崖式下跌。央行出手维稳，本周除了在公开市场净投放2,500亿元，并在周五进行了近4,000亿元中期借贷便利(MLF)操作，令当前流动性预期有所改善，现券情绪亦略好转。

分析师称，央行在呵护资金面防范风险同时，仍彰显锁短放长降杠杆思路不改，尽管外围美国加息令人民币贬值压力陡增，资本外流导致外汇占款降幅再次扩大，但国内来看11月宏观经济数据显示经济基本面企稳迹象，央行政策还将牢牢坚持防范风险与调降金融杠杆同时并举，短期预计货币政策仍坚守稳健偏紧基调不动摇。

“今日单日仅投放450亿操作明显弱于预期，央行还是偏谨慎，看来降杠杆的思路没有转变，”东兴证券固定收益分析师郑良海认为，央行还是不愿意过度放水，降杠杆是长期工作，最近债灾的核心就是因为降杠杆主导下的货币政策。

央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作。据此计算，本周转为净投放，规模2,500亿元。上周公开市场大额净回笼5,350亿元创五个月新高。

郑良海并指出，本周前三天公开市场基本零投放，最后两个交易日，央行两日也仅净投放1,900亿，最新MLF投放稳预期的同时也延续了锁短放长思路，表明央行货币政策稳健偏紧的根本态度没有发生任何转变。

央行周五称，今日对19家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元。其中六个月期2,070亿元、一年期1,870亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。央行12月6日已对24家金融机构开展3,390亿元操作。据路透统计，12月仅上周三（7日）有115亿元MLF到期回收流动性。

中信证券研究报告认为，央行净投放流动性对冲维稳意图明显，虽在内外约束下无法大幅度宽松，但仍在通过结构性工具补充流动性。结合此前央行窗口指导建议银行拆出长期资金给非银机构，表明央行在市场饱受内外压力下呵护流动性的意图明确。

华北一银行交易员亦表示，虽然美联储加息之后货币政策仍面临资本流出压力带来的挑战，但监管层应该还会继续管控资本跨境流动；目前央行这次降杠杆下决心抑制资产泡沫，作为长期的政策应该会持续，货币政策偏紧的基调并不会有太大变化。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。

银行间货币市场周五开盘延续紧势，大行融出资金规模暂有限，非银机构融资压力明显；不过随着公开市场净投放及MLF消息传出，市场心态较前日已有缓和。

现券方面今日早盘收益率小幅下滑，国债期货继上日一度跌停后今日亦有所反弹。交易员表示，昨日市场重挫后抄底盘浮现，且稍早有关央行MLF操作并将抵押品范围扩大至存单的传闻提振人气。

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**货币政策稳健偏紧基调坚定**

业内人士指出，目前国内经济基本面改善令货币政策放松压力暂缓，但短期内随着年关将至，春节取现因素还将对等流动性带来冲击，预计央行还将主要通过逆回购和MLF工具调控资金面；惟明年外围不确定性仍未消除，包括美联储加息节奏如何，不排除中国央行货币政策被迫预调微调的可能性。

“现在经济暂时无忧，实体融资需求正常，央妈(货币政策）并没太大顾忌啊，接下来关注中央经济会议如何给明年定个调吧，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，不过目前的经济环境还是承受不了太高的利率，人民币大幅贬值也是不可以接受的。

中国11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。

据新华社报导，中央经济工作会议于本周三召开。会议会在总结2016年经济工作形势的同时，确定2017年经济工作基调和重点。

中航信托宏观策略分析师刘长江表示，在非常时期也许央行的窗口指导另加结构性工具对冲不失为稳定市场的一种合适手段，但是明年货币政策更是面临两难的挑战，来自包括美联储加息节奏的不确定、资本外流、通货膨胀走升等因素，政策易紧难松是大概率，包括被迫升息也并不是没有可能。

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元，降幅创十个月新高。分析人士认为，资金流出趋势短期内难以扭转，未来数月外汇占款大概率将继续下行； 在当前货币政策难松难紧之际，这需要央行用更长期政策工具进行对冲，以维持国内流动性平稳。而且监管层还可能进一步加强资本流出限制。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,300

（周二） 1,150

（周三） 1,700

（周四） 2,450

（周五） 1,800

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 1,300

（周二） 1,150

（周三） 1,100

（周四） 1,000

（周五） 1,350

SLO到期 --

净投放 2,500

（完）