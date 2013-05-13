日圆下跌恐将磨蚀各国政策当局耐心

* 迹象表明各国决策者越来越担心热钱问题

* 澳洲和韩国央行降息，新西兰当局干预汇市

* 中国措施是否将引来他国仿效?

路透新加坡5月10日 - 日圆兑美元跌破100关口，突显全球对于超宽松货币政策愈发担心，也格外令人猜想其他国家的决策者可能会采取行动保护经济免受热钱侵袭。

澳洲和韩国央行双双降息，并指出本币强势是降息的原因之一，加重了全球汇率战正在发酵的忧虑。

与此同时，新西兰央行从1985年以来第二度承认干预汇市。这是当局为阻止热钱流入这个开放的小规模经济体，而采取的为数不多的防御手段之一。

韩国周四降息出人意料，央行总裁金仲秀明确指出日圆疲势是个问题。

Westpac Bank分析师Jonathan Cavenagh称，自从韩国央行宣布降息决定后，日圆兑美元从99.00下跌至101.30。这样的跌势想必没有逃脱韩国的注意，韩国和日本在汽车和科技产品等很多出口领域存在竞争关系。

“可以想见他们的关切程度提高了一到两个级别，”他说。

Cavenagh认为，韩国央行更为担心的是韩元升值将给国内造船商和电子产品出口商的盈利带来何种冲击，而不是热钱流入。相对来讲热钱流入韩国的状况较轻。

“但热钱仍可能推高本币汇率，而在该地区出口增长放慢的环境下，热钱肯定会制造一些麻烦，”他说。

日圆兑美元周五跌至四年低位，过去六个月累计跌逾20%，因日本首相安倍晋三推行强有力的货币宽松与财政扩张组合政策。

其中包括日本央行4月4日释出前所未有的强力货币扩张，希望重振15年来遭受通缩和增长停滞之苦的经济。

周五日圆走软的部分原因还在于美元转强。美元是受到美国强劲数据与联邦储备理事会(FED/美联储)或开始撤出部分刺激举措传言的提振。

七国集团财经首长在英国进行会晤前，日本央行总裁黑田东彦周五重申，日本实施的超宽松货币政策并非针对汇率。美国财政部长杰克卢则示警称美国正关注此事。

“日本长期以来面临经济成长问题，我们也鼓励日本解决。因此只要他们不超出国际协议架构，我认为经济成长就是重要的优先事项，”杰克卢在伦敦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

“我只是要重申基本规则，以及我们已清楚表明我们将关注此事，”他补充道。

**目前还未采取完全的资本管制**

面对资本流入，新兴亚洲国家目前还没有采取完全的资本管制措施，例如惩罚性征税或投资限制等。

连月来资金流入收益率较高的东南亚经济体，而且势将持续，虽然决策者可能采取举措来抑制资本流动的风险越来越大。马来西亚和印尼股市触及纪录高位，而新加坡股市也达到数年高位。

泰国的央行与财长罕见地在应对泰铢升值的政策上公开表示不和。菲律宾不得不调降用于管理披索流动性的特殊存款利率，以减缓资本流入。

新西兰央行总裁惠勒设法将新西兰元兑美元压低0.005元，但成效可能不大。

“除非全球量化宽松潮流终结，否则按传统指标衡量，新西兰元可能仍会保持被‘高估’，”Triple T Consulting的分析师Sean Keane表示。

中国可能在控制热钱流入之战中加大了火力。由于人民币兑美元升至纪录高位，上周中国收紧对银行在自身账户可持有人民币多头仓位的限制，并采取限制措施阻止企业用美元贷款来押注人民币升值。

外管局要求加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理，通知称，外汇局应及时对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函，要求其在10个工作日内说明情况。

“在我看来，外管局周末的反应可能暗示了未来的趋势，”Westpac的Cavenagh指出。

“亚洲区其他央行可能会效法中国，不过它们的资本账户通常比较开放，有些规则可能很难实施。”(完)

(编译 艾茂林/石冠兰 审校 沈以文/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。