政治争斗成美国经济面临的最大风险

10月10日在美国国会山拍到的一组共和党及民主党众议员磋商政府关门事宜。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿10月17日 - 美国政府如今要形成共识也许很难，但很多企业高管和分析师似乎已经达成了一个共识，那就是美国经济面对的最大风险因素，恐怕正是民选出来的政治代表。

最后关头的预算与债务危机、不加区分的支出削减以及政府关门16天，这些也许并不足以把美国经济重新推入衰退。

但根据最近的估算，美国这几年来的政策失误，已经大大拉低经济增长，并造成大约200万人失业。

一些分析师说，急剧的支出削减是很大的一个原因。但是由危机驱动的国家治理，或许也造成了企业囤积现金，而不是投资于新的工厂和设备或是招聘工人。

“我越来越觉得，我们的经济没有增长更快的原因，就是美国政府和国会造成的不确定性，”穆迪旗下Analytics的首席分析师Mark Zandi表示。

国会周三投票通过决议，结束政府关门，并将政府借款权限延长至明年2月。但协议并未解决最初导致危机的基本根源--这令很多人担心几月后僵局还会重演。这项计划引发了一场讨论，试图促成更加持久的预算协议，但鲜有人预计能够成功。

“危机一次接着一次，已经给经济造成了不利效应，”Potomac Research Group的分析师Greg Valliere表示，“如果你在企业，这种环境下你怎么制定计划？”

知名的CEO也同意这个说法。

“跟我交流过的CEO大多表示，他们看到了业务因为这个原因而放缓，”贝莱德CEO Laurence Fink在周三的采访中说，“我跟多位CEO开了一个电话会议，听到一个普遍说法是，这种情况造成了美国的消费放缓，也因此已经影响到经济--而且是在我们需要更多岗位的时候，却影响到了岗位创造。”

不是所有分析师都认为，国会政治游戏对经济造成了重大影响。虽然债务上限担忧在过去一周来拉高政府借款成本，但增幅是微小的，而且美国股市标普500股指仍然守在历史高点的附近。

**缓慢的复苏进程**

但自2008-2009年衰退以来的复苏进程一直极为缓慢。

尽管现在美国经济总产值比衰退前要高，但民间投资水平仍低于2007年。雇主招聘员工的速度也慢于衰退前水平。

自金融危机缓解以来，国会频频有大动作。民主党2010年通过了医疗体制和金融业的全面改革，无论功过如何，都是对美国后工业经济的两大支柱施加了痛苦的变革。

公众对于医疗法的不安情绪，帮助共和党2010年赢得众议院控制席位，标志着分治政府时代的到来，从而导致在税收和支出等问题上反复出现对峙僵局。2011年4月政府接近关门引发当年7月和8月出现债务限额僵局，将美国带到违约边缘，并造成美债首次遭降评。

就像最近这次危机，国会在最后时刻避开了灾难。但边缘政策将消费者信心压至谷底，且这种情况延续了数月之久。标普500指数大跌17%，用了六个多月时间才收复失地。

债务限额协议要求大幅削减国会须年年审批的国防、高速公路建设、科学研究以及其他形式的可自由支配支出。

经过另一轮边缘政策后，美国于今年1月达成的另一份预算协议包括了增税以帮助进一步缩减预算赤字。

两份协议均未解决医疗与退休支出问题，而这些问题对美国长期财政体质构成最大威胁。由于未能削减这些计划，也没在其他方面找到节支渠道，促发3月一轮具有破坏性的减支行动--自动减支生效。

随着经济好转，这些举措帮助美国预算赤字与GDP之比从2011年的8.7%下滑，预计9月30日止财年占比降至3.9%。

但这一切代价巨大。

**未创造就业**

在周一公布的报告中，Macroeconomic Advisers估计，如果国会将非必要性支出维持在2010年时的水准，那么今天就能为120万个美国人提供工作机会。

该预测公司估计，华府行事的不稳定，进一步丢掉了90万个工作岗位。

Zandi估算，财政撙节影响了225万个工作岗位。没有这些举措，失业率现在应该是6.3%，而不是7.7%。

甚至有许多不认同政策不确定性冲击经济的人，也都认为减支和加税应该要更缓慢的逐步推进。

“财政整顿对经济造成很大的拖累，”Capital Economics分析师Paul Ashworth表示。

国际货币基金组织(IMF)曾在6月时指出，美国的减赤举措“过快且设计不佳”，并称自动减支使得美国今年经济成长几近腰斩。

Associated General Contractors of America首席分析师Ken Simonson表示，建设公司认为联邦工程在过去几年大幅减少。政府关门，让他们无法使用联邦电子确认系统来查核工人的移民状态，或得到建筑许可。这样的延宕对试图为新建案融资的建商造成很大的不便。

尽管华府可能需要为商业街业务冷清负责，但其对华尔街可能没有多大的影响力。

许多分析师原本预估，美联储上个月将缩减购债规模。国会的动荡意谓着到明年前可能会按兵不动。

“我认为市场正开始学习如何与华府的运作失灵相处，”Valliere表示。(完)

(编译 随芬/石冠兰/戴素萍 审校 艾茂林/高琦)

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