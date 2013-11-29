技术分析：沪综指继续震荡拉锯

作者 曾祥进

路透北京11月29日 -中国股市沪综指.SSEC本周多空争持激烈，在周初大盘重心下移岌岌可危情况下，多方多次利用拉升金融及大宗商品等权重板块制造脉冲行情，令股指全周报收至2,200点上方，并扭转技术面成短多格局，但其突破的有效性仍显不足，料多空仍将在高位震荡拉锯。

中线看，沪大盘仍处于2,200点附近中长期下跌通道上轨附近，上档面临巨大技术压力，仍需不断消化。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/rus94v)

沪综指本周收报至2,200点之上，短期技术面出现有利多方的局面，均线系统显示，10日均线在周初大盘下跌过程中发挥了支撑作用，下周将与5日均线汇聚于2,200点，对大盘有一定支撑，而2,180点附近的年线更是多头全力防守的位置，料多空拉锯过程中上述两个点位仍会有激烈交锋。

沪指本周四再度出现跳空缺口，虽然不大，但两周多时间内出现多个跳空缺口，且缺口形成的原因主要是权重指标股开盘拉高所致，显示上涨行情并不稳固，在沪指缺口必补惯例下，将形成对大盘的牵制和回拉，股指仍面临一定回落要求。

日线技术指标显示，RSI（相对强弱指标）MACD（指数平滑移动平均线）运行较为平稳，BOLL（布林通道）亦缓步上移，对大盘的影响不大，但日KDJ（随机指标）在超卖区出现背离走势并发出死叉，若下周在震荡过程中仍得不到改善，应引起一定警惕。

本周股市现货市场仍然频繁出现盘中对银行券商及煤炭有色等权重股的突袭拉抬，同时股指期货市场净空单量连创历史新高，量能方面，面临2,230点以上密集成交区压力，沪市单日成交量亦未出现连续和明显放大，均为后市运行隐忧，多空胜负仍未定并将继续拉锯。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/sus94v)

沪综指本月上涨3.7%，并为半年来首次收报至5,10,20月均线之上，技术面继续得到改善，12月份其下档2,160-2,170点区间的得失将为大盘中长线运行提供更为清晰的指引，料多空还会维持重要技术位展开争夺。

另外，沪指四年多来形成的中长期下跌通道上轨本周被触及，能否有效突破仍有待下月走势验证。

月线技术指标方面，MACD指标低位持续扬升，但KDJ，RSI均在中值区域徘徊，仍无明确的指导意义，目前最值得关注的是，趋向指标已自数年来低点出现即将回升的迹象，预示大盘出现中长线具有明确趋势性走向的行情越来越近，是继续大幅下跌考验通道下轨以延续熊市，还是放量突破通道上轨开启牛市上涨行情，形势仍有待明朗。（完）

(审校 林高丽)

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