新兴市场风光不再 难再为主权财富基金提供滚滚财源

图为2008年8月26日在新加坡拍到的新加坡主权基金淡马锡的办公室标志。 REUTERS/Tim Chong

记者 Natsuko Waki

路透伦敦8月21日 - 全球大型主权财富基金可能发现，去年滚滚而来的利润今年却变得稀少，这是因为，近年来实施多元化投资策略而进入高成长新兴市场的资金，其回报开始变得令人失望。

主权基金在全球掌握着高达5万亿美元的石油以及其它利润丰厚的资产。由于他们的投资理念就是放眼于长远，因此许多基金或许可以承受损失。不过，这些基金的规模可能会愈发限制投资机会，即便是在新兴市场反弹之际。

主权财富基金把大量资金投入新兴市场，最主要的途径是通过公开的股票和债券市场，这些市场投资成本较低且规模较大，足以吸收他们的海量资金。相比之下，那些高收益的私募股权交易经常是规模太小，或者劳动力过于密集，难以从中发现真正的价值。

根据汤森路透数据，全球38家顶级主权基金在全球公开股票市场投资近9,000亿美元，其中对新兴市场的投资超过三分之一，为3,830亿美元，较2010年年中增长18%。

新兴亚洲和中东市场所吸引的投资占比最大，分别为2,270亿和1,400亿美元。主权基金中有很多就是来自于这两个地区。

得益于发达经济体的宽松货币政策，这些资产帮助很多主权财富基金在2012年录得两位数百分比的获利。但这种好日子可能即将远去，因为随着西方经济体的复苏，新兴经济体吸引资金变得困难。

最初的迹象来自挪威。该国7,600亿美元主权基金将10%的资金配置在了新兴市场的股市。

该基金今年第二季在新兴市场股市亏损了5.9%，同期基金总体回报率仅为0.1%。

就在许多主权财富基金增加配置的时候，新兴市场却出现了抛售。指标MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF自1月以来下跌1%，同期发达市场股指.MIWO00000PUS却上扬了将近19%。

阿布扎比投资局5月表示，其在发达市场股市的投资配比从35-45%调降至32-42%，对新兴市场股市的配比保持在10-20%的区间不变。

去年，阿塞拜疆340亿美元的石油基金将新兴市场的资金配置从9.5%提高到13%，同时还在投资组合中增加了土耳其里拉和俄罗斯卢布。

与之相似，新加坡和俄罗斯的基金在过去一年中也曾表示，他们卖出发达市场的投资并增持了新兴市场资产。

“他们相信，新兴市场资产的长期表现好于整体市场...其中未言明的理由就是，他们认为他们可以在新兴市场表现不佳的时候耐心等待，”挪威主权财富基金的顾问暨纽约哥伦比亚大学商学院教授Andrew Ang说。

“但是新兴市场也有溢价，并不是免费的午餐。”

在过去三年，发达市场股市的涨幅是新兴市场的四倍。

**规模是诅咒？**

根据机构投资者主权财富中心(Institutional Investor's Sovereign Wealth Center)数据显示，2012年全球十大主权财富基金各类资产的全部投资组合中有大约四分之一是在新兴市场。

一般来说，主权基金最好是购买那些流动性低但收益较高的资产，而不宜被动地投资某个指数，因为他们是在为未来几代人作长期投资。

然而实际情况是，在那些私下或直接交易中沙里淘金，每项交易都需要大量的基础工作和资源，而这些交易很少有规模超过5亿美元的，尤其是在新兴市场。

公开市场的规模和流动性都要大得多，因而投资成本很低。MSCI明晟新兴市场指数成份股的总市值约为3.8万亿美元，但与发达市场28.8万亿美元的总市值相比，又显得微不足道。

CityUK的数据显示，2012年主权财富基金对所有市场的直接投资降至六年低点570亿美元，较三年前下降46%。

自2005年以来，主权财富基金的直接投资总额约为5,000亿美元，但占总体投资比重还不到5%。

“规模大有规模经济的好处。而那些投资策略涉及被动指数型投资。如果资金规模太大，传统的积极管理型投资就会特别困难，”Ang说。他亦是美国国家经济研究局的分析师。

“在私下交易中，代理的问题就会变得尤为重要。你需要有技巧。信息少得可怜。你随时可能上当受骗。”(完)

(编译 郑茵; 审校 田建华/隋芬)

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