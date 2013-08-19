萨默斯若执掌美联储 可能比叶伦更早升息

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿8月19日 - 除非再次发生金融危机或者回到经济衰退状态，否则美国联邦储备委员会(美联储/FED)下届主席可能引领货币政策逐步趋向正常化。

然而，根据各自的言论，如果前任财长萨默斯担任美联储主席的话，这个正常化进程(包括首次加息)会比现任美联储副主席叶伦更快。萨默斯与叶伦都是下任主席的热门人选。

而且，萨默斯领导的美联储延长或扩大非常规政策举措的可能性看似更低。在现任主席伯南克的任期内，美联储推出了非常规政策举措。伯南克的任期将于明年1月结束。

萨默斯和叶伦之间的差别，可能在其4月份发表的言论中体现得最为明显。

作为伯南克政策的有力支持者，叶伦在华盛顿的一次讲话中敦促美联储继续专注于降低失业率，即使这会导致通货膨胀高出理想水平。

相比之下，萨默斯在4月稍晚的一次加州会议上，质疑失业率能在不加剧通胀的情况下降至那么低的水平。

他还怀疑美联储大规模公债购买计划(量化宽松)在刺激经济成长方面的效果。

**持续性**

“叶伦和萨默斯都不太可能犯下过早收紧政策的错误，某种程度上，叶伦犯这种错误的风险可能低于萨默斯，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli称。

话虽这样说，可正如圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四指出的那样，不管谁担任下一任美联储主席，美联储都不太可能很快改变已作出的承诺。

“我预计政策会有很高的连贯性，而且认为任何一个接任主席的人都希望有这种连贯性。他们不会希望接任后就带来大的变化。所以我预计过渡会很顺利，”布拉德表示。

但是，如果经济无法如预期般复苏，或是一旦失业率进一步下降后，在还要将利率维持在近零水准多长时间的问题上出现争议，那样即便新任美联储主席对政策的看法只有细微差别，也可能会有重大影响。

伯南克领导的美联储已经承诺，在失业率降至6.5%之前将维持超宽松的利率政策，而且至少有一位联储官员支持将这一前瞻性指引降到5.5%，以便压低借贷成本。

如果经济面消息仍喜忧参半，萨默斯可能就不那么倾向于支持这一措施。

叶伦强烈支持降低长期失业率，即使那意味着通胀率会有所上升；因此她可能会对上述激进措施持更为开放的态度。

她也已经提出了“最优政策途径”，可能会容许通胀率高于美联储的2%目标，以便推低长期失业率。她认为，长期失业率对于美国经济的损害更大。

因此，她在很多公开的书面和口头评论中，都清楚表达了一种观点，与伯南克已经提出的方案没有太大区别，甚至可能更加温和。

**萨默斯并非鹰派人物**

与之形成对比的，近期萨默斯的多数言论事关财政政策，从他对于政府干预的推崇，或可推断其乐于维持美联储刺激举措。

但过去一年里他至少两次谈及货币政策，那些言论清楚表明他并非鹰派人物，与那些强烈批评美联储激进作法会引发通胀的人不同。

实际上，他在2012年6月3日发表的路透专栏中赞成实施更多量化宽松举措。

他写道，“欧美有许多人主张进一步实施量化宽松以压低较长期利率。由于面对目前的经济疲态，政策不作为会比反应过度产生更大危险，因此这可能是适宜的。”

4月在加州圣塔莫尼卡由卓布尼全球谘询公司举办的会议上，他全面阐述了货币政策，其中明显淡化了通胀威胁。

**怀疑论者**

但也他对于进一步推进大规模购债的好处表达了保留意见。据路透获得的讲话文本，他表示，“我认为量化宽松对实体经济的作用要比多数人认为的小。”

如果美国经济未能复苏，这一观点可能产生重要影响。

美联储预计将在今年稍晚缩减购债规模，并在2014年中期前结束购债。如果经济成长状况令人失望，美联储可能希望考虑延迟削减刺激政策，甚至加快当前每月850亿美元的购债步伐。

若美联储由萨默斯领导，或将抵制延长该计划，因担心不会带来多大益处，反而产生巨额成本。他在4月会议上指出，有迹象显示新兴市场信贷“开始出现一些泡沫。”

新兴市场随后已经明显降温，因有迹象显示美联储即将缩减购债计划。

另外，萨默斯亦对未来经济在没有过热情况下所能扩张的速度表达了悲观看法，指出自然失业率或已上升，潜在增长率可能下滑。

“就上述观点被接受的程度而言，它应会促使人们预期政策收紧阶段开始的时间会比目前很多人所假设的要更早，”萨默斯在一个活动中表示。

他对于若失业率达到6.5%时，经济中可能留下多少闲置产能的怀疑，或将促使其在失业率一旦达到门槛水准时更快地升息。

“他或许比叶伦更有可能赞同，在失业率达到6.5%的门槛水准时尽快上调联邦基金利率目标，”Macroeconomic Advisers的梅尔(Laurence Meyer)表示。

“在第一次加息后，我们认为萨默斯倾向加息的速度可能比叶伦更快，”这名前美联储理事在一份客户报告中写道。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/石冠兰/王翔琼；审校 张涛/徐文焰)

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