分析：医保改革立法失败是特朗普交易艺术的污点

路透华盛顿3月24日 - 最终，特朗普的医保改革方案没能获得国会通过。

对美国总统特朗普来说，周五的医保改革案立法首战失败是非常丢脸的事。直到众议院投票时，他和他的政府还坚持认为有足够的共和党议员支持。

这不禁令人怀疑，这位美国新总统是否有能力推动大宗议案获得国会批准。

特朗普将自己定位为交易人和调停高手，对于这样一位商界名人，此事令人怀疑他是否有能力兑现其颠覆华盛顿的大胆承诺，做到为美国“排忧解难”。

白宫希望今年推进税制改革和大规模基础设施支出方案等计划，但现在必须看看是否需要改变策略，以及像众议院议长莱恩(Paul Ryan)这样的同盟议员是否靠得住。

“这是特朗普出任总统以来最重要的一天，这不仅仅是个失败，而是个令人震惊的失败，”威斯康星共和党政治评论员Charlie Sykes在推特上表示，Sykes经常批评特朗普。

众议院领袖撤回有关废除并取代奥巴马医改的议案之后，特朗普似乎认为失败的部分原因是他自己缺乏经验。之前温和派和极右翼共和党议员未被特朗普的最后通牒打动，并未对该议案予以支持。

“对于忠诚，我们长了不少教训。对于拉票这个问题，我们也学了很多，”特朗普在法案撤回后表示。他说将继续推进其他优先事项。

对于上任不到两个月的特朗普政府来说，这是又一次受挫。这期间特朗普的国家安全顾问辞职、限制移民政策被法院撤销，他竞选时与俄罗斯的关系也面临一连串的问号。

本周特朗普标志性的推销技巧似乎也不管用了。尽管他很卖力地设法获得反对该法案的强硬保守派的支持，但他们基本上都拒绝让步。在这个过程中最初支持该法案的温和派也与他疏离。

然后特朗普改变策略，放弃对保守派反对者的游说，转而发出最后通牒，要求所有共和党人都要支持该法案，但这也不起作用。

特朗普也未能让美国公众接受，他的法案相比于奥巴马法案是一个进步。民调显示，特朗普的法案很不得人心，保守派共和党人抱怨称，他们的办公室快被反对该法案的选民电话淹没。

“这表明，竞选和立法完全是两码事，”曾担任前参议院民主党领袖里德高级顾问的Jim Manley表示。

德州众议员巴顿(Joe Barton)将失败归咎于共和党，称他们虽然控制了白宫、参议院和众议院，但经历奥巴马八年执政期之后，共和党仍在学习如何当政。

“有时候你在踢假想的足球，有时候你处在一场真正的球赛当中，”巴顿对路透说。

佛罗里达州众议员Mario Diaz-Balart称，这次失败是对共和党施政计划的一个“沉重打击”。

特朗普拉拢议案反对者的努力，有时候把这趟水搅得更浑，因为他基本不让莱恩参与商谈。

但即便特朗普做出让步，保守派并未让步，温和派却被激怒。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院的谈判学教授Stuart Diamond说，特朗普的铁腕战术适得其反。

“威胁通常不会有效，”他说。“威胁只会破坏关系。在利益相关方很多，权力很分散的情况下，威胁肯定没有效果。”

**逃脱即将降临的灾难**

在议案依照特朗普的要求修改之后，负责分析各项议案财政影响的国会预算办公室(CBO)称，这份议案将在未来10年让2,400万美国人失去医保，并将预算赤字缩窄约1,500亿美元。

CBO称，该议案不会影响无保险者的人数，但削减的预算赤字却远远不及原来的法案，令财政鹰派人士烦恼不已。在特朗普和白宫加大力度推进之际，对该议案的反对情绪却在升温。

来自密歇根同时还身为小企业主的共和党众议员Bill Huizenga称，特朗普仍习惯于管理。“政府和企业之间有相似性，但又不完全相同。”

共和党策略师John Feehery称，这次挫折的教训是白宫在制定立法策略方面需采取更强硬的手段。在医保方面，特朗普基本上听从了莱恩办公室的意见，从而在保守派中播下了不信任的种子。莱恩办公室秘密起草了该议案。Feehery曾是前众议院议长哈斯特尔特(Dennis Hastert)的助手。

在一些共和党人中，还有这样的一种感觉，即他们已经躲过了一场即将降临的灾难。即便该议案在众议院获得通过，还面临参议院的彻底修改，意味着参众两院会就该议案忙活上数周，甚至几个月。

如果该议案变成法律，数以百万计的选民因此失去医保，一些共和党人担心他们会因此在选票上蒙受损失。

那些共和党人不得不寄望于选民不要因为他们未能兑现这项在2010年奥巴马医保法案通过时就做出的废除承诺而惩罚他们，他们还不得不希望在这位总统说他能达成协议时，选民仍相信他。

“这是共和党对选民的承诺，他们需要修正它(医改法案)，”传统基金会政策分析师Rachel Bovard称，她敦促共和党人“从头来过”。

这种情况何时会发生尚不得而知。“该法案已死，”俄勒冈众议员、众议院领导组成员Greg Walden称。(完)