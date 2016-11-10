分析：特朗普改善美国中西部就业及薪资承诺 将面临严苛现实检验

路透北卡罗莱纳州夏洛特11月10日 - 美国总统当选人特朗普承诺要重振美国小镇，但数十年来，美国经济都是有利于收入及各种机会流向城市及教育水平较高族群，特朗普要实现承诺将面临艰难挑战。

目前为止，特朗普的经济大计仍然面貌模糊，根据对收入不均问题专家的访问，以及近期的就业趋势，也没有什么迹象显示短期内能够扭转这种趋势。

特朗普承诺要重新谈判贸易协定，争回制造业就业岗位，但造成就业岗位流失的责任，其实自动化和贸易协定不相上下，而且自动化的趋势只会继续下去。经济学家指出，特朗普承诺的扩大基础建设，能够增加中等收入的就业岗位，只是一旦基建计划结束，提振效果也没了。

在美国总统奥巴马执政八年期间，所得分配不均的情况持续恶化。

根据统计当局估计，换算为五等分位后，以税前收入计算，前五分之一富有家庭所占的收入比例，从2008年的50.4%，提高到2015年的51.4%，其他等级的收入占比全都下滑。图表 Graphic:tmsnrt.rs/2elimH2

研究收入不均趋势的经济学家们表示，在缺少共和党一直反对的税收和再分配政策的情况下，特朗普或许难以兑现他要去帮助全球经济中的落后群体的诺言。

“需要30-40年的时间去追赶...很多钱都去了收入最高的阶层那里，改变这点是一个长期而又缓慢的过程，”美国进步中心(Center for American Progress)高级合伙人David Madland表示。这是一家与民主党候选人希拉里关系密切的智库。

特朗普在竞选中承诺，要重整华盛顿的政治体系，他认为是这个体系达成的糟糕贸易协议毁掉了中产阶级的就业。这触到了美国农村地区和中等城市的痛处，那里的选民感觉他们错过了七年经济复苏的成果，而大城市却享受到了这些成果。

作为能吸引全国高等教育人才的金融中心，夏洛特一直在快速成长，2012年奥巴马争取连任的选战中，希拉里在这里取得了更好的战绩，这次也轻轻松松地赢得了比特朗普多13.7万张的选票。

不过在北卡罗来纳州的纺织和家具制造业地区，亦即位于夏洛特东北部的地区，特朗普对重振经济的许诺，外加对白人数量萎缩的焦虑情绪，抵消了希拉里在都市地区中取得的胜果，让特朗普拿下了北卡罗来纳州100个县中的76个。

卡托巴县(Catawaba County)是受廉价中国进口商品打击最为严重的地区之一，但该县目前的经济已更加多元化，甚至连家具行业的就业岗位也在增加。但很多人仍生活在贫困中，依赖残疾和社会保障度日。

“贸易论点像其他任何论点一样能吸引眼球。这显然是特朗普竞选所做的押注，”维克森林大学的政治科学家John Dinan说。

**废除奥巴马医保(Obamacare)**

特朗普并未像希拉里那样强调收入不公，但要帮助纺织等低收入行业等，特朗普将需要应对收入差距问题。

近来的数据显示，如果特朗普只依赖经济增长，实现这一目标将有多么困难：虽然家庭收入增长创下纪录，且全美中等收入的就业岗位继续跳增，但据美国统计局估计，消除收入不公的努力“从统计学来看仍不明显”。

经济顾问委员会近来的一项调查显示，在奥巴马担任总统期间，收入处在最低的20%的家庭，税后收入增加了大约18%，或2,200美元。

但那是通过对富人增税、给穷人更多福利，并且很大程度上，是靠平价医疗法案扩大了医保覆盖范围而获得的1,900美元，才得以实现的。可特朗普还信誓旦旦要取消奥巴马医改法案。

相反，特朗普的做法是提议达成更好的贸易协议，并提出了大家熟悉的共和党式方案--给企业减税，而这意味着刺激投资和就业。对于共和党一向反对的提高联邦最低工资水平，特朗普一直都说得很含糊，但许多经济学家都主张提高最低工资，称这是帮助没有选举权的工薪族的一条途径，而这些人也是特朗普选战的关注点之一。

经济学家称，即便在特朗普领导下，美国经济增长加速，或许也不足以抵挡自动化、科技及其它长期趋势对工资和中等收入工种带来的下档压力。

布鲁金斯学会高级研究员Isabel V. Sawhill称，不平等方面的研究人员一致认为：很难扭转趋势。

“即便你以逐步的方式将从增长中获得的所有红利分配出去，也不会让事情出现很大改观，”Sawhill说道。“你只是做了些无关痛痒的小改变而已。”(完)