分析：外界怀疑特朗普政府推进重大政策的能力 料加快美元下滑

路透纽约7月18日 - 美国共和党医改法案周二再度未能在国会获得通过，令人更加怀疑特朗普政府能否推进税改、改善基础设施和放松银行业监管等其他重要政策，美元前景因此变得更加看跌。

共和党医改计划参议院闯关失败后，美元指数跌至10个月低点。

而随着欧元与日圆则因欧洲央行(ECB)与日本央行可能在今年稍晚升息而双双上涨，美元过去五个月的跌势很可能延续。

“今年剩下时间的美元前景已经转向看跌，”美国加州Silicon Valley银行的资深汇市交易员Minh Trang表示。

7月初公布的路透调查结果显示，多数受访的外汇策略师对美元没有年初时那么看多。

**特朗普行情黯淡**

去年11月美国大选后，美股、美元和债券收益率齐升，因为在2006年以来首次出现的共和党同时掌控白宫和国会的情况下，市场预期新政府将能很快实施大幅减税，以及桥梁和道路方面的支出，进而推动经济加速增长、通胀上升。

今年上半年“特朗普行情”逐步减弱，因共和党内部的分歧令承诺的改革停滞，共和党医改计划周二在参议院闯关失败，加快了美元的跌势。

“这把其他的计划都推后了。很难按照竞选时承诺的方式进行税改。医改遇到的困难把特朗普所有的计划都推到了2018年，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

这导致美元指数今年以来下跌7.48%，今年以来累计跌幅创2002年以来最大，当年同时期跌幅为10.87%。

其他指标也显示，市场愈发看空美元。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客削减美元净多仓，至2016年5月中以来最低水准。

根据路透数据，交易员的三个月期欧元兑美元风险逆转指标显示，美元看跌的情绪在6月底时触及至少2010年以来最强，之后有所回撤。

**欧洲央行和日本央行亦让美元承压**

然美国经济改革的前景并非是唯一会在今年稍晚让美元承压的因素。

欧元兑美元四周前开始最近这波升势，因在这之前欧洲央行总裁德拉吉强调欧元区经济复苏，引发外界揣测欧洲央行或将考虑在今年稍晚减少购债，进而推升欧债收益率和欧元。

路透数据显示，今年迄今欧元兑美元已上涨10%，前三年则累计下跌23.5%，主因经济成长疲弱及欧元区主权债危机。

周二时，欧元兑美元升至2016年5月以来最高，此前美国共和党医改计划参议院闯关失败。

日圆兑美元亦走升，自1月以来已上涨逾4.0%，此前日本央行调高其经济展望，提高了2018年下半年缩减货币刺激的可能性。

美元兑加元和英镑亦跌。

在加拿大央行上周进行了七年来的首次升息后，加元兑美元周二触及15个月高点1.2581加元，今年以来累计上涨6.0%。

自金融危机以来，实施多年的超低利率刺激了借款风潮，帮助近年来加拿大家庭债务达到历史最高水平，助涨了楼市的快速发展，但近期楼市开始降温。

据一项路透调查，分析师预期加拿大央行将在10月再度升息。

英镑兑美元上周亦触及10个月高点，因英国通胀上升，促使该国央行官员评论暗示可能需调升利率，尽管在英国展开退欧谈判之际经济增长放缓。

“显然，目前出现的迹象恰恰巩固了市场对美元的负面看法。”纽约梅隆银行驻伦敦资深汇市策略师Neil Mellor称。

“目前没有足够的通胀压力。这种情形(特朗普的挫折)可能进一步推低美元。”

2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

(完)