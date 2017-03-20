分析：G20财经首长给美国财长定义特朗普贸易政策留出空间

路透德国巴登-巴登3月20日 - 原本担心会与美国总统特朗普的激进贸易政策发生首次正式交锋的20国集团(G20)财金官员，周末欣慰地发现美国新任财长努钦是个礼貌和务实的人。

但他们对这位新来者做出了让步，放弃了长达十年之久的抵制贸易保护主义的承诺，并从公报中删除了关于资助应对气候变化行动的措辞。

根据在这次会议上与努钦有过交流的G20官员，许多人没有就美国的贸易保护主义言辞去挑战努钦。

相反，他们选择给他和特朗普政府一些空间，以调整他们的贸易立场，希望等到德国主持7月G20领袖峰会的时候美国能缓和立场。

这名上任刚刚五周的出身于高盛的商业银行家，是目前唯一得到美国参议院确认的特朗普提名的财政部官员。特朗普政府尚未确定将实行什么具体政策，以兑现缩小美国贸易赤字和增加美国制造业就业机会的竞选承诺。

正在考虑的选项包括力度更大的反倾销行动乃至重新协商贸易协议以及全面课征跨境进口税。特朗普在竞选期间就威胁要针对墨西哥和中国单方面征收进口商品关税，并表示将退出北美自由贸易协定，除非按照他的心意重新协商。

“美国新政府上台，具体的政策仍然有待明确，尤其是考虑到竞选期间发表的各种言论 ，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示。

“我认为努钦是一个很有口才、能提出建设性意见而且务实的人，”莫斯可维西说。“要找到共同立场，还需要做更多的工作。目前还没有做好准备，也并不全然出乎意料。”

**第一印象**

日本财务大臣麻生太郎表示，努钦对于经济学和金融市场的理解让他印象深刻。麻生太郎曾在去年因为美元兑日圆汇率波动问题与努钦的前任雅各布·卢发生争论。

“这也是我认为我们能够共事的原因，”麻生对记者表示。

据一名G20官员称，努钦在G20全体会议期间仅发言一次，还是照本宣科地念讲稿。中国和法国官员则强烈主张保留关于反对保护主义的承诺。

虽然努钦集中精力想给G20其他财长留下良好的第一印象，但美国谈判代表在幕后却坚称，不再接受之前“反对一切形式的保护主义”的誓言。

取而代之的是一个打了折扣的承诺--“强化贸易对经济的贡献”，这一说法被一些与会者视为保留了美国贸易政策的弹性空间。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，各方无法就保护主义的内涵达成一致。他与努钦在G20会议前已在柏林见过面。

他在一个记者会上暗示，努钦可能没有获得就贸易问题展开谈判的明确授权。

努钦被问及此事时表示，他了解特朗普对贸易的诉求，并在巴登-巴登会议上就这些诉求展开讨论，并称“新的措辞是合理的。”

**删除惯例措辞**

前国际货币基金组织(IMF)官员、康奈尔大学贸易政策教授Eswar Prasad表示，G20公报核心语言中“惯例措辞”删除，随着时间演进，可能令美国的影响力逐渐式微。

“美国或许藉着将意志强加于其他G20国家，而赢得了这一战，但这样的结果代表着美国在全球诸多议题的领导地位退了一步，例如促进自由贸易与对抗气候变化等，”Prasad表示。

不过此次巴登-巴登会议上，努钦给人留下这样的印象，就是为特朗普政府力争实现更公平贸易环境而务实运作，另一名前IMF官员、目前任职加拿大智库--国际治理创新中心(CIGI)的Domenico Lombardi表示。

“与美国这位新财长建立强有力的双边关系，而非质疑其权威性，更为符合德国与欧洲的利益，”Lombardi表示，“他们也可以选择直接与特朗普协商，不过那样只会更糟。”(完)