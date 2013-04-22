全球经济成长乏力令救援计划受质疑

* 各国苦于寻求实现持续增长的正确政策组合

* 巴西财长称面临危机延长的风险

* 发达经济体有过于依赖货币刺激之虞

路透华盛顿4月21日 - 全球经济衰退结束已经三年有余，然而发达国家和发展中国家的经济活动均表现迟滞，这不仅令决策者感到困惑，也引发了刺激经济成长选项愈发有限的忧虑。

以下情况值得正视：

美国家庭债务沉重令经济难伸拳脚，持续在温和成长后又原地踏步之间摆荡。

欧元区仍陷于衰退，从一个危机走向另一个危机，如今则在应对塞浦路斯的新麻烦。

即便是中国和巴西这样的佼佼者也成长乏力。中国2012年增长录得1999年以来最低。巴西经济放缓至停滞边缘，同时还面临着越来越大的通胀威胁。

在这样的背景下，上周参加20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议的各国财长和央行总裁，其不悦之情溢于言表。对于这场长期且没有结束迹象的危机，官方公报和场外磋商反映出他们迄今仍束手无策的挫折感。

“我们无法断言已经脱离了最糟糕时期，”巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周五称。“尽管我们在G20和其他国际论坛中做出了努力，但危机仍有延长的风险。”

发达国家央行自2008年来将利率维持在低位，并通过贷款和所谓“量化宽松”的资产购买操作向银行系统注入超过6万亿美元。欧洲央行帮助西班牙和意大利政府降低借款成本。爱尔兰、葡萄牙和希腊都受到了援助。

然而重回正常情况看来仍是一个遥远的梦境。

上周IMF降低了对今年全球经济成长的预估。发达经济体面临连续三年低于2%的成长率，美国国内生产总值(GDP)成长率料仅为1.9%。

IMF预计日本经济将极为疲弱，消费者物价水平今年将仅增长0.1%，中国经济成长率仅微幅加速至8%。需求疲软将打压包括铜价在内的商品价格，这会打击拉美经济体。

在全球财金首脑华盛顿会议上，各方对深受债务危机困扰的欧元区的沮丧情绪尤为明显。IMF预期，今年欧元区经济将连续第二年萎缩。

“除非欧洲协调行动、美国经济的复苏萌芽茁壮成长、而且日本达成了重振经济与2%通胀率的近乎不可能的任务，否则发展中与新兴市场经济体怎么能实现高增长率？”印度财长齐丹巴南在会议间隙表示。

**谨慎欢迎日本刺激举措**

对经济成长增强的渴望，可以解释各国官员、甚至是来自新兴市场经济体的官员为何对日本新推出的经济刺激计划满怀希望。日本央行宣布将购买1.4万亿美元的债券以刺激经济。

曼特加指出，大型发达经济体的失业率依然居高不下，可能需要出台进一步的财政刺激措施；而各经济体、尤其是欧元区在此前数季一直不愿动用财政工具。他还指出，新兴市场“不可避免地”受到美日和其他地区需求疲弱的影响，难以维持过去多年来的经济增长表现。

然而，与会官员显然担心发达国家过于依赖超宽松货币政策，而此类政策的效用会逐步降低。持续多年的低利率政策甚至可能为爆发下一场危机埋下祸根。

“即便一些发达经济体已经实施过数轮量化宽松(QE)，一切却还是老样子，”一位韩国G20官员对路透表示。

全球决策圈弥漫的沮丧氛围部分源于这样一个事实，即全球经济无论在金融还是在贸易领域的相互联系程度都比几十年前要高；这使得采用某项政策，在帮助一国的同时不伤及其他国家变得更难。

在2007-2009年金融危机之前，几个发达国家主导着国际经济政策制定。现在包括发达国家、发展中国家和欧盟在内的G20则成为全球经济决策的主要场所。

发展中国家担心，发达国家的货币刺激政策将导致大量资本涌入发展中经济体，从而导致后者经济动荡，引发通胀问题或滋生资产泡沫。美国、欧洲和日本大量发钞还导致发达国家的货币贬值，在帮助本国出口的同时却伤害了巴西等国的制造业。

这也令G20等大型论坛的气氛变得愈加紧绷，各种看法激烈交锋，期望赢得共识。

“不可能找到让世界上所有人都满意的完美政策，”IMF的国际货币与金融委员会(IMFC)主席尚达曼指出。IMFC负责就全球货币与金融体系向IMF提供建议。

尚达曼称，难点在于要找到一种政策组合，在不引发未来泡沫化风险的前提下帮助经济增长。“我们需要一个新框架，”他说。(完)

(编译 石冠兰/徐文焰；审校 戴素萍)

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