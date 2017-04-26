分析：不走寻常路 亚洲投资者以非传统数据来源洞察市场先机

路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)(BLK.N)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。

这支位于美国的分析师团队以此为起点，再辅以货物运输和其他数据进行分析，认为中国这个全球第二大经济体即将展开周期性复苏。

他们的预期在上周得到印证，中国公布第一季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速快于预期，并为六个季度以来最快。

贝莱德的量化股票投资组合基于该数据上调了中国配置比重。沪综指.SSEC在去年9月底至今年4月初之间累计上涨约11%，不过最近数日受监管当局打压投机活动影响回吐了一些涨幅。

“我们只是注意到地面上出现了更多金属，捕捉到这些信号。中国这样庞大而多元化的经济体，数据可能不会非常及时，这种情况下非传统数据来源就非常重要了，”贝莱德科学主动股票部门联席主管Jeff Shen说。

在信息公之于众前，使用非传统数据来源收集一家企业的价格敏感信息，甚至是整个公司的信息，并不是件新鲜事，特别是在发达市场的对冲基金中尤其如此。

但这一作法目前蔓延到全球，许多主流共同基金也深受影响。由于面临着低价上市交易基金(ETF)的激烈竞争，并急于展示自身表现能够优于市场指标，共同基金目前越来越多地在亚洲寻找替代信息。

今年头两个月，亚洲主动管理型股票共同基金的资金净流出10亿美元，而2016年和2015年则分别为净流入93亿美元和403亿美元。

据晨星数据，相较之下，今年头两个月ETF资金净流入量为151.6亿美元，2016年和2015年分别为净流入391亿美元和217亿美元。

这一压力迫使基金经理更多地寻找上市企业信息的替代来源，从航运物流趋势，到社交媒体言论不一而足，另外还有向大型上市企业提供配件的未上市民营企业的支付数据等等。

聚焦中国的房地产数据分析企业--Real Estate Foresight的创始人Robert Ciemniak会定期分析来自各种公开博客的消息、地方新闻消息以及地方省市的政府公告，较主流媒体提前了解到中国房地产行业的基础性变动。

“去年，网上有关在南京买房的搜索大增，几个月后看到南京房价跳涨，”Ciemniak表示，指的是2016年南京房价飙升近40%的情况，当局从去年8月开始出台收紧措施抑制涨势。

“有意思的是，只要你懂得过滤，知道从哪里看，中国其实还是很透明的，”他表示。

**从噪音中提取信号**

聘请一流数据科学家，从堆积如山的数据中获取投资点子，恐怕只有全球顶级的资产管理公司才能够承担得起。

而旧金山的铭基亚洲(Matthews Asia)采取的是常规做法，每年平均在亚洲召开2,000次会议，其投资策略师在寻求其他数据来源来为投资决策提供补充。这家公司拥有一支由40个成员构成的强大投资团队，管理有260亿美元的全球资产。

“我们寻求各种来源，比如在中国有较多业务跨国企业公布的财务信息、中国游客在国外的旅游消费及旅游模式等，来掌握可自由支配支出的情况，”铭基中国股息基金的经理Sherwood Zhang称。

此外还有人依赖于那些从形形色色非常规来源获取综合数据的公司，比如总部在多伦多的Quandl。不过，这些公司目前多数在美国和欧洲。

但要让这样的信息完全成为投资者日常工作流程的一部分，却并非易事。

“质量、获取频率以及数据的代表性和预测的准确性只是问题的一部分，”香港对冲基金Oasis Capital的创始人Seth Fischer说。

一些投资者表示，不可避免地越来越需要依靠各种非常规信息来源争取优势。

“30年前，能将2,000支股票按照市盈率或市净率排列，就会被认为有很强的科学能力；而今天，我们所处理的数据比美国国会图书馆还多，”贝莱德的Shen说。

“时至今日，我们面前的挑战日益转变为：从噪音中提取信号。”(完)