iPhone 7无法为苹果开创新局面--分析师

路透9月8日 - 就算苹果(AAPL.O)执行长库克登台演唱“情归阿拉巴马”，也不能让华尔街为苹果发布iPhone 7兴奋起来。

分析师表示，新款iPhone没有突破。

“整体上我们认为这款手机是之前版本的升级，但开创不了能带动重大升级换代周期的新局面，”德意志银行分析师Sherri Scribner在报告中称。

苹果股价周四收跌2.62%，报105.52美元。去年iPhone 6和6s发布时股价收跌近2%。

苹果称，iPhone 7配置1200万像素的摄像头。iPhone 7起售价为649美元，与6相同。iPhone 7 plus配置双摄像头，其中一个为长焦摄像头，起售价为769美元。

富国银行预计苹果新款iPhone第一周销量在1,400-1,500万部，因发售国家的数量比之前多。去年发布iPhone 6和6s时首周销量为逾1,300万部。

新手机将从9月16日开始在美国、中国等主要市场销售。如此一来，苹果本季度将有14天的销售日，而去年的这个季度iPhone 6s的销售日只有两天。

该公司周四表示，不会公布第一个周末的iPhone销售数据，称该数字更多地是反映了供应，而不是需求。

iPhone销售额占苹果总营收的一半以上。

加拿大皇家银行分析师Amit Daryanani表示，苹果利润率可能会因新iPhone而获得提振，价格更高、功能更多的iPhone 7 Plus的营收将起到推动作用。

苹果一般每年都会更新iPhone，但每两年才会有一次大改版。不过很多人预计这次将会是个三年的周期，2017年才会有重要的新设计。

富国银行分析师Maynard Um将对该股的评级从“优于大盘”下调至“与大盘一致”。(完)