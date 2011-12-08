分析师认为法国将在三个月内丧失AAA评级

路透巴黎12月7日电---路透调查周三显示,不论法国总统萨科齐在本周欧盟峰会如何为化解欧债危机做出最後一搏,法国料在明年初就会失去AAA债信评级.

路透访问的13位分析师中,有11位认为法国在未来三个月内会遭到一家主要评级机构调降评等.

标准普尔本周对欧元区国家发出评级警告之後,分析师唯一的问题是法国会被降一级至AA+,还是直接降两级到AA.

"如果你使用标准普尔基於量化因素的方法,法国评等应该已经是AA了,美国及英国也是,"投资银行Natixis分析师Jean-Christophe Caffet说.

不过他说,评级机构会考虑到诸如政府预算计画可信度的主观标准,使得最後评级结果难以预料.

和英国不同的是,萨科齐一直回避大幅减支,较倾向於把重点放在增税.不过分析师怀疑在明年4月大选选情逐渐加温之际,萨科齐能否再有大力施展的空间.萨科齐正面临社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)的强力挑战.

路透调查中几乎没有分析师认为法国被剥夺AAA评级会冲击其借贷成本,或者对整体市场有什麽实质影响.

有些分析师说,市场已经消化降评的可能,如果万一成真,评级机构的动作只是落在意料之中而已.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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