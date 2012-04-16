分析师第二季对金价看法更谨慎

* 2012年金价料平均为每盎司1,750美元

* 预计金价达到每盎司2,000美元的分析师减少

路透伦敦4月13日电---周五的路透调查显示,金价在今年和2013年仍将保持升势,但随着经济企稳,对金价达到每盎司2,000美元的预期在迅速消退.

金价已经上涨10年,去年9月更是升破每盎司1,920美元,当时欧元区主权债务危机有吞噬意大利和西班牙的危险.

这种情况激发了金价触及2,000美元的看法,但此次调查的33位分析师中,只有一位认为金价今年能够触及该水准;而1月调查的45位分析师中,有五位给出这样的预估.

此次调查预估中值显示,金价今年料为每盎司1,750美元,低於1月预估的1,765美元.

虽然分析师调降了对金价的预估,但他们调高了对银价的看法.金价目前约为每盎司1,670美元.

澳洲国民银行分析师预计今年金价平均仅为每盎司1,550美元,是调查中最为看空的机构.去年金价平均为1,544美元.

该银行分析师Alexandra Knight称,"我们预计金价将从当前水准走软.随着美国经济积聚动能,且美元升值,市场对黄金的需求转移至依托于货币的投资和证券."

"鉴於大部分黄金投资在美国,美元升值对金价的影响尤为明显."

**明年的走势**

本次调查还显示,今年第二季金价料平均为每盎司1,700美元,低於1月调查预估的1,730美元.

分析师对2013年金价预估从1,830.63美元降至1,825.00.

金价的主要推动力包括央行买进以及中国的强劲需求.中国今年料将取代印度,成为全球最大的黄金消费国.

计入通胀因素的实质利率也是重要因素.20国集团(G20)的多数成员国实质利率目前为负,增添了黄金对投资者的吸引力.

渣打银行分析师Walter de Wet预计,今年金价料为每盎司1,790美元,央行买盘将提供支撑.

他表示,"无论美联储是否推出第三轮量化宽松(QE3),我们都看好黄金.我们认为全球黄金储备将持续增长(特别是新兴市场和中国),最终在2012年为有利於黄金的全球流动性增长提供重要动力."

分析师还预计,黄金的消费需求,特别是来自亚洲的需求,将支撑金价,但幅度较去年更为温和.

**白银前景光明**

从今年第一季的走势看,市场对白银的看法更为乐观.

分析师预计白银今年将在每盎司34.00美元,高於1月预估33.25.

摩根士丹利商品分析师Hussein Allidina表示,"与黄金相比,白银仍是价格具有吸引力的避险商品."该分析师预计白银今年均价为每盎司32.55美元.

"然而,目前白银的市场基本面不及黄金,因其波动性较大、易受工业需求疲弱的打压、且供应不够稳定."(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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